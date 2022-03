“L’isolamento internazionale della Russia è fallito”

Inserito alle 06:20h in da Redazione in Russia





Perché l’Occidente ha fallito quando ha cercato di isolare la Russia?

MOSCA, 1 marzo 2022, Istituto RUSSTRAT.

Uno degli elementi del confronto informativo tra la Russia e l’Occidente collettivo è il mito dell'”isolamento internazionale” della Federazione Russa. Comunicando con le persone che sono sotto l’influenza dei media occidentali, così come con i loro cloni domestici – agenti mediatici stranieri, si sente spesso la frase: “Il mondo intero è contro di noi”. Quanto è vera questa tesi? Siamo davvero “condannati dall’intera comunità mondiale”?

Nel rispondere a queste domande, dobbiamo ricordare che nel lessico propagandistico dei nostri oppositori, la “comunità mondiale” è intesa esclusivamente e solo come Occidente collettivo. E oggi è quello a insultare la Russia e ad agire secondo le migliori tradizioni di un racket di merda degli anni ’90. L’Occidente chiude i cieli agli aerei russi, congela le riserve valutarie russe ed espelle i nostri atleti dallo spazio competitivo. Ma il resto del mondo osserva le azioni dell’Occidente con sentimenti contrastanti: dalla sorpresa mal celata alla dura condanna.

La Cina ha espresso piena comprensione di ciò che la Russia sta facendo ora. Nelle dichiarazioni dei funzionari cinesi, è chiaramente indicato il colpevole del dramma che si sta svolgendo in Ucraina: questi sono gli Stati Uniti d’America.

Le autorità indiane parlano con maggiore cautela, ma rifiutano anche di unirsi alle iniziative dell’Occidente e votare contro le risoluzioni anti-russe all’ONU. Nel paese, grazie al quale la matematica e gli scacchi sono apparsi nel mondo, sono ben consapevoli che la sicurezza globale è impossibile senza la Russia. Delhi è anche consapevole che tutti i tentativi da parte di leader adeguati, Occidente, politici e militari di costruire un dialogo con la Russia sono bloccati dallo “stato profondo” globale.

L’ultimo episodio si è svolto davanti ai nostri occhi. Il comandante della Marina tedesca, il vice ammiraglio Kai-Achim Schönbach , è stato espulso da tutti gli incarichi in disgrazia dopo il suo discorso in India, dove ha parlato del ruolo e dell’importanza della Russia.

Solidarietà con la Russia è stata espressa dal presidente brasiliano Jair Bolsonaro . Anche sotto l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump , il conservatore Bolsonaro era guidato dagli Stati Uniti e considerava Washington il suo principale alleato. Ma dopo che i Democratici sono saliti al potere, è rimasto deluso dall’America, che stava distruggendo i valori tradizionali, e ha iniziato a prestare maggiore attenzione al formato BRICS. Il suo sostegno alla Russia in questo momento drammatico è il simbolo del cambiamento radicale in atto in America Latina.

Si è rifiutato di condannare la Russia anche il leader di un altro più grande paese dell’America Latina: l’Argentina. Ricorda come la Gran Bretagna, con l’appoggio degli Stati Uniti, occupò parte del suo territorio, le isole Malvinas (Falkland). Il presidente Alberto Fernandez , a dispetto dell’Occidente, dimostra la sua disponibilità a sviluppare relazioni con la Federazione Russa, è stato uno dei primi a sanzionare gli acquisti di massa e l’uso del vaccino russo Sputnik.

Putin con il premier indiano Modi

Probabilmente le monarchie arabe del Golfo Persico, che sono la parte più ricca e tecnologicamente avanzata del mondo islamico, non si considerano parte della “comunità mondiale”. In una riunione del Consiglio di sicurezza dell’ONU, anche gli Emirati Arabi Uniti si sono rifiutati di condannare la Russia e di votare a favore della risoluzione anti-russa sull’Ucraina.

Infine, Israele chiaramente non vuole assumere una posizione anti-russa, che negli ultimi anni è diventata leader mondiale nel campo delle tecnologie innovative. Lo Stato ebraico tratta il regime ucraino con malcelato disgusto, visto che questo considera i carnefici del popolo ebraico, Petlyura e Bandera , i suoi padri fondatori .

E questo elenco di paesi è tutt’altro che esaustivo. Pertanto, non è stata affatto la Russia a “isolarsi”, ma è stato l’Occidente collettivo a trovarsi solo nel suo odio patologico per Mosca. Il resto del mondo – la comunità mondiale senza virgolette – continua a considerare la Russia come suo membro a pieno titolo.

Ora dobbiamo essere realistici e renderci conto che molte delle opportunità di partenariato economico e umanitario con l’Occidente che esistevano prima sono chiuse oggi da molto tempo, se non per sempre, e non per nostra colpa. Tuttavia, allo stesso tempo, si stanno aprendo sia nuove opzioni per la cooperazione a livello internazionale che nuove opzioni per lo sviluppo della Russia.

L’Occidente moderno è solo una piccola parte dell’umanità. Il suo monopolio sulla tecnologia all’avanguardia, per non parlare delle idee all’avanguardia, appartiene al passato. Dobbiamo andare avanti e cercare il nostro posto nel futuro, che non appartiene più all’Occidente.

Elena Panina , direttrice dell’Istituto RUSSTRAT

Traduzione: Luciano Lago