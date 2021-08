L’ISIS sostenuto dagli Stati Uniti dietro le esplosioni di Kabul?

di Stephen Lendman



Secondo quanto riferito, Franklin Roosevelt aveva definito il despota nicaraguense Anastasio Somoza “un figlio di puttana, ma è il nostro figlio di puttana”.

Una citazione attribuita a Harry Truman lo ha definito “un bastardo, ma è il nostro bastardo”.

Secondo quanto riferito, il segretario di Stato di FDR Cordell Hull ha detto più o meno la stessa cosa sul dittatore della Repubblica Dominicana Rafael Trujillo.

Quanto sopra si applica a ISIS, al Qaeda e jihadisti che la pensano allo stesso modo, che prestano servizio come fanteria per procura della NATO dominati dagli Stati Uniti nelle nazioni in cui sono stati schierati.

La loro missione consiste nel portare avanti gli obiettivi imperiali degli Stati Uniti, il tributo umano senza conseguenze.

Giovedì, diverse esplosioni si sono verificate fuori dall’aeroporto di Kabul.

Sono stati segnalati oltre 100 morti, molti altri feriti, per lo più civili.

Secondo i talebani, 28 dei suoi membri sono stati uccisi.

Avvertendo che il bilancio potrebbe aumentare, fonti statunitensi hanno riportato la morte di 13 soldati del Pentagono, tra cui 11 marines, altri 18 feriti.

AP News ha affermato che diverse esplosioni si sono verificate “dopo che i funzionari occidentali hanno avvertito di un grave attacco, esortando le persone a lasciare l’aeroporto… consiglio… in gran parte inascoltato”.

Sul suo canale di notizie Amaq, l’ISIS, sostenuto dagli Stati Uniti, ha rivendicato la responsabilità delle esplosioni, suggerendo più o meno la stessa cosa in futuro.

Sono stati orchestrati e diretti dai loro gestori statunitensi con in mente una continua guerra infinita contro l’Afghanistan e il suo popolo?

Secondo un portavoce dell’ente benefico italiano degli ospedali di emergenza in Afghanistan, sono arrivate decine di pazienti per le cure, almeno 10 DOA.

Il portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid ha detto che una o più esplosioni hanno preso di mira le loro attrezzature, incolpando gli Stati Uniti di volerle distruggere, indipendentemente dal costo umano.

Citando una fonte anonima giovedì, Fox News ha riferito che “alcuni americani bloccati in Afghanistan saranno probabilmente lasciati indietro dopo gli attentati di giovedì”, aggiungendo:

“(H)centinaia” di jihadisti dell’Isis restano nei pressi dell’aeroporto di Kabul. La loro presenza suggerisce altri attacchi (made-in-the-USA?) a venire.

Il regime di Biden deve affrontare una scadenza del 31 agosto per ritirare le sue forze, i cittadini statunitensi e gli afgani che hanno aiutato anni di occupazione con i documenti per andarsene.

Nascosta alla vista chissà dove, la demenza Joe non è in contatto con gli affari di stato.

Leggendo le righe del copione, il suo impotente doppione sprovveduto indicava il coinvolgimento dell’ISIS nelle esplosioni di giovedì.

Nulla è mai ammesso dai funzionari statunitensi/occidentali del loro uso come fanteria imperiali.

Include il Pentagono, il reclutamento della CIA, il finanziamento, l’armamento, l’addestramento e la direzione dei loro combattenti, per svolgere le missioni secondo le istruzioni.

Affermare che l’egemonia degli Stati Uniti non sarà “dissuasa dai terroristi (sic)”, il doppio di Biden ha lasciato il loro uso da parte delle forze oscure statunitensi / occidentali in Medio Oriente, Asia centrale e altrove inspiegabile.

Come sempre quando viene trascinato fuori dai gestori per fornire commenti scriptati, la sua ignoranza è in mostra, consapevole solo di ciò che gli viene detto di dire.

In particolare, quando gli è consentito rispondere alle domande, il più delle volte borbotta, inciampa, inciampa e balbetta nel rispondere – una dimostrazione patetica, perché le sue osservazioni fuori copione sono limitate.

Invece di esporre e denunciare la sciarada, i media dell’establishment sono complici di andare d’accordo con un regime illegittimo, rappresentato da un manichino sosia di Joe.

Simbolico di un impero in declino, il suo arrivo nella pattumiera della storia è stato probabilmente accelerato da guerre perse in Afghanistan e altrove, quelle che continuano per sempre con mezzi caldi e altri mezzi senza andare da nessuna parte, miliardi di dollari versati in un buco nero, continua follia a stampare denaro con cui non c’è fine in prospettiva, insieme alla guerra alla salute pubblica in patria e all’estero con l’intento di distruggerla.

La realtà di cui sopra è come verrà letto un giorno l’epitaffio dell’impero americano o simili parole di spiegazione?

