L’ISIS è tornato in Siria e Iraq con l’aiuto degli Stati Uniti

da Redazione

Le tensioni tra il gruppo terroristico Hayat Tahrir al-Sham e l’esercito siriano stanno crescendo nel sud di Idlib. Di recente, le forze governative hanno ripetutamente bombardato le posizioni dei gruppi terroristici nell’area del monte Zawiya. Il bombardamento più intenso ha colpito i terroristi di Hayat Tahrir al-Sham vicino a Fatterah e Sufuhon.

Hayat Tahrir al-Sham e la sala operativa “Wa Harid al-Muminin”, affiliata ad al-Qaeda, lo hanno descritto come una palese violazione del regime di cessate il fuoco e il gruppo ha annunciato di aver ucciso diversi combattenti filo-governativi in ​​attacchi di rappresaglia.

Allo stesso tempo, Hayat Tahrir al-Sham ha bloccato diversi veicoli militari turchi vicino alla città di Darat Izza, nella parte occidentale di Aleppo. Secondo fonti locali, il gruppo si sta opponendo alla crescita della presenza militare turca lì perché le precedenti forze sostenute dalla Turchia si sono opposte al suo tentativo di riaprire i passaggi commerciali con l’area detenuta dal governo ad Aleppo occidentale e Idlib orientale.

Il traffico di contrabbando e le varie tasse sulle attività commerciali sono una fonte importante di entrate di Hayat Tahrir al-Sham. Pertanto, nonostante le dichiarazioni pubbliche per sconfiggere il regime di Assad, il gruppo è interessato agli scambi tra la parte detenuta dai militanti di Greater Idlib e la parte controllata dalla Siria.

Anche i gruppi di militanti controllati direttamente dalla Turchia hanno dovuto affrontare una serie di attacchi. Il 2 maggio, un comandante di spicco del Corpo Sham, noto come Haj Talib al-Khatib, è sopravvissuto a un tentativo di omicidio subendo lievi ferite. Uomini armati sconosciuti su una moto hanno sparato sul suo veicolo sulla strada che collegava le città di al-Nerab e Sarmin. Lo stesso giorno, Abu ‘Arib, un comandante di campo dell’Ahrar al-Sham, è morto a causa di un’esplosione di mine terrestri in prima linea nel sud di Idlib. Una parte delle fonti pro-turche accusa Hayat Tahrir al-Sham di mettere in scena tali attacchi per minare ulteriormente l’influenza delle sue controparti controllate dalla Turchia.

Le cellule dell’ISIS hanno assassinato due ufficiali dell’intelligence siriana e un presunto membro di Hezbollah nella provincia di Daraa in attacchi il 30 aprile e il 2 maggio. Questi omicidi sono diventati gli ultimi di una serie di attacchi ISIS alle forze governative. Usando l’instabilità in prima linea a Idlib, il gruppo terroristico ha ampliato le sue operazioni nel sud della Siria.

Anche l’attività dell’ISIS sta crescendo in Iraq.

All’inizio del 2 maggio, le cellule dell’ISIS hanno effettuato attacchi coordinati su posizioni delle forze di mobilitazione popolari nella provincia di Saladino. Nove combattenti del reggimento Tigri sono stati uccisi vicino a Mukeshefah e un membro della 41a brigata è stato ucciso vicino a Balad. I militanti dell’ISIS hanno anche preso brevemente le posizioni del PMF nell’area di Mukeshefah.

Più tardi lo stesso giorno, i terroristi dell’ISIS armati di mitragliatrici e fucili di precisione hanno sparato contro una stazione di polizia nel villaggio di Zaghinah nella provincia di Diyala. Sono stati uccisi quattro agenti di polizia e altri nove feriti.

In uno sviluppo separato, le unità dell’ISIS hanno fatto esplodere un dispositivo esplosivo improvvisato sulla rotta di un convoglio di PMF nel distretto di Udhaim, e poi hanno attaccato i veicoli del convoglio con mitragliatrici. Un soldato è stato ucciso e altri 3 sono rimasti feriti.

Terroristi ISIS in Iraq

Il crescente numero di attacchi dell’ISIS alla fine di aprile e all’inizio di maggio ha persino attirato l’attenzione della coalizione guidata dagli Stati Uniti. Il 29 aprile, gli aerei da guerra della coalizione hanno bombardato la roccaforte dell’ISIS sui Monti Hamrin. Gli attacchi hanno seguito un’operazione di sicurezza del PMF nell’area. Tuttavia, i seguenti sviluppi nelle province di Saladino e Diyala hanno dimostrato che la minaccia dell’ISIS rimane un fattore importante della situazione della sicurezza nel paese.

Nota: In una notizia di ieri, le forze delle milizie di Kaib Hezbollah in Siria hanno filmato elicotteri USA che hanno caricato miliziani dell’ISIS in Siria per trasferirli in Iraq. Questo non è l’unico episodio accaduto ma già da tempo si è visto che la strategia USA è quella di utilizzare i gruppi dell’ISIS per riportare caos e destabilizzazione nelle aree dell’Iraq che si trovano sotto il controllo delle forze sciite filo iraniane, questo in modo di avere un pretesto per la permanenza delle truppe USA nel paese.

Fonte: South Front

Traduzione e nota: Luciano Lago