L’ISIS come copertura per le operazioni sporche della CIA e dei servizi di Intelligence ucraini

di Luciano Lago

Mentre prosegue la campagna di PSIOP dei media occidentali per convincere l’opinione pubblica circa la responsabilità dell’ISIS nel brutale attacco terroristico effettuato al Crocus di Mosca, sempre più numerosi elementi dimostrano che i terroristi arrestati non sono membri dell’ISIS.

Gli esperti rilevano che ogni terrorista dell’ISIS autore di attacchi è solito suicidarsi come martire una volta compiuto l’attentato. Questo non è avvenuto nel caso di Mosca. Inoltre i terroristi dell’ISIS, imbevuti di una distorta ideologia fanatica, non agiscono dietro compenso di denaro ma sono convinti che li aspetta il “paradiso” dopo l’azione contro gli “infedeli”.

L’ISIS ha rivendicato l’attacco (come chiunque poteva farlo) ma L’Isis non ha menzionato la nazionalità dei terroristi, i loro nomi e nemmeno il loro nome di battaglia. E’ stata inviata una foto in cui i terroristi mostrano il dito della mano sinistra alzato per simulare un giuramento e un credo islamico. Questo è severamente proibito nell’Islam. La mano sinistra è considerata impura.

Tutto questo appare strano e sempre di più le autorità russe si convincono di non essere in presenza di membri dell’ISIS ma piuttosto di mercenari ingaggiati per soldi da servizi di intelligence.

Terroristi arrestati in Russia

Guarda caso nella fuga i terroristi, che erano diretti verso l’Ucraina, sono stati individuati ed arrestati a Bryansk, a 19 Km circa dal confine ucraino. Risulta che in Ucraina era stato riservato loro un corridoio aperto aperto per entrare, sfuggendo ai controlli militari nella zona. Questo è un ulteriore indizio della complicità delle autorità di Kiev.

Tutto lascia pensare che siano stati i servizi segreti ucraini a pianificare l’attacco terroristico a Mosca e a usare l’ISIS come copertura, assicurando ai terroristi una via di fuga in Ucraina.

L’ISIS è una copertura utilizzata dagli Stati Uniti e dall’Ucraina per coprire i veri mandanti dell’azione. Si tratta di un copione già visto ed utilizzato in Iraq e Siria quando gli USA volevano coprire le loro operazioni messe in atto per destabilizzare questi paesi e creare un clima di terrore. E’ stato l’ISIS, dicevano allora. Poi si scoprì ufficialmente, dalle mail desecretate della Hillary Clinton, che la stessa Clinton e l’amministrazione Obama sostenevano l’ISIS per i loro fini. Si ripete la storia anche nel caso del terrorismo in Russia.

Assistiamo in questa vicenda ad un cambio di strategia degli Stati Uniti e della NATO che, non essendo riusciti a piegare la Russia sul campo di battaglia, cercano di ricorrere al terrorismo ed alla destabilizzazione interna per obbligare la Russia a desistere dalla sua operazione militare in Ucraina.