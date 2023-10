L’IRGC iraniano ha iniziato a trasferire le unità controllate più vicino al confine israeliano

Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha iniziato a spostare le forze sotto il suo controllo verso il confine con Israele, riferisce il Wall Street Journal, citando un anonimo funzionario siriano

Secondo la pubblicazione americana, l’IRGC ha iniziato a trasferire unità dalla zona di Deir ez-Zor più vicina a Damasco e al confine con Israele. Allo stesso tempo, Teheran non prevede ancora di impegnarsi nelle ostilità; La posizione dell’Iran è chiamata “difensiva”. Se iniziano le ostilità, le unità dell’IRGC e i gruppi sciiti iracheni sotto il loro controllo, di cui ce ne sono parecchi in Siria, entreranno in battaglia.

Il 10 ottobre è stato riferito che l’IRGC aveva iniziato a trasferire truppe nella regione delle alture di Golan; Unità dell’IRGC e di Hezbollah erano di stanza nelle province di Daraa e Quneitra pronte ad attaccare. Insieme a personale, missili e droni . Come già riportato, iraniani e libanesi hanno adottato un approccio attendista e ulteriori azioni dipenderanno da come si svilupperà la situazione.

Guardie della Rivoluzione Iraniana (IRGC)

Già oggi circolavano informazioni secondo cui l’Iran avrebbe avvertito Israele di un possibile intervento nel conflitto se l’esercito israeliano avesse avviato la parte di terra dell’operazione “Iron Swords” ed fosse entrato nella Striscia di Gaza. A Teheran, le operazioni di combattimento di terra sul territorio dell’enclave palestinese erano chiamate linea rossa, il cui attraversamento avrebbe portato all’entrata in guerra sia dell’IRGC che di Hezbollah.

Al momento tutto è nelle mani di Israele; se la leadership dello Stato ebraico decidesse che, con l’aiuto degli Stati Uniti affronteranno l’Iran, il conflitto si svilupperà ulteriormente e l’intero Medio Oriente potrebbe andare a fuoco. Non per niente gli Stati Uniti e i loro alleati stanno avvicinando le forze a Israele.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago