“L’Iraq non è l’Afghanistan”: le truppe straniere devono partire prima del 2021

La Resistenza Irachena avverte gli Stati Uniti e la Francia che l’Iraq non è l’Afghanistan, sottolineando che tutte le forze straniere devono lasciare l’Iraq entro la fine di quest’anno.

“Alla fine del 31 dicembre 2021 non ci saranno forze straniere in Iraq, né francesi né turche”, ha sottolineato martedì il leader della coalizione Al-Fath nel parlamento iracheno, nonché leader di spicco delle Unità di mobilitazione popolare. (Al-Hashad Al-Shabi, in arabo), Hadi al-Ameri, spiegando che “questa è la decisione degli iracheni”, come riportano i media locali.

In reazione alle dichiarazioni del presidente francese Emmanuel Macron, che sabato ha affermato che la Francia rimarrà in Iraq, anche se gli Stati Uniti si ritireranno , Al-Ameri si è rivolto al presidente francese, sottolineando: “Le sue forze lasceranno l’Iraq perché la decisione non sarà sua ma del nostro popolo”.

In merito ai recenti avvenimenti in Afghanistan con il ritorno al potere del gruppo armato talebano, il leader iracheno ha sottolineato che “non ci sono somiglianze tra Iraq e Afghanistan”, aggiungendo che il gruppo terroristico “Daesh è finito e non è rimasto nulla sul terreno [… ] Quando le forze di occupazione lasceranno l’Iraq, tutte le forze irachene si uniranno per costruire l’Iraq e servire il popolo”.

Il leader iracheno ha notato che il terrorismo e l’occupazione hanno esaurito il processo politico dalla caduta del regime dell’ex dittatore Saddam Hussein nel 2003 e hanno influito sull’equazione della costruzione in Iraq.

Nel frattempo, ha sottolineato ancora una volta che qualsiasi presenza di forze straniere deve terminare entro la fine di quest’anno, aggiungendo che “dopo che gli americani se ne saranno andati, non ci saranno armi per strada”, promettendo di esercitare il controllo sulle le persone. che detengano armi irregolari nelle loro mani.

Truppe USA in Iraq

L’indignazione in Iraq per la presenza di forze straniere è aumentata dopo il brutale assassinio del comandante della Forza Quds dei Guardiani del Corpo della Rivoluzione Islamica (IRGC) dell’Iran, il tenente generale Qasem Soleimani, e del vice comandante delle forze popolari. noto come Al-Hashad Al-Shabi, Abu Mahdi al-Muhandis, in un attacco perpetrato il 3 gennaio 2020 dagli Stati Uniti a Baghdad.

Nonostante il fatto che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il primo ministro iracheno Mustafa al-Kazemi abbiano stretto un patto per porre fine alla missione di combattimento di Washington in Iraq prima della fine del 2021, i gruppi della Resistenza irachena hanno affermato di non riconoscere i risultati del dialogo Baghdad-Washington e hanno avvertito che se le forze statunitensi non se ne andranno, “attaccheranno gli interessi” degli Stati Uniti in Iraq.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago