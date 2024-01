L’Iraq è il vero obiettivo degli Stati Uniti?

di Germán Gorraiz López

L’ex presidente egiziano Hosni Mubarak (deposto per il suo rifiuto di installare basi nordamericane sul suolo egiziano) ha rivelato in un’intervista al quotidiano egiziano Al-Fajr l’esistenza di un presunto piano di spartizione dell’intera regione del Medio Oriente, consistente nell’istituzione del suddetto “caos costruttivo” attraverso la successiva distruzione dei regimi autocratici di Iraq, Libia, Sudan, Siria e Iran e riservando alla Giordania il ruolo di “nuova patria del popolo palestinese” per la quale gli Stati Uniti operano con l’aiuto di gruppi takfiri (una sorta di idra il cui leader originario sarebbe Al-Qaeda), per distruggere – attraverso le loro azioni terroristiche – l’immagine pacifica dell’Islam e impedire l’esaltazione politica del mondo musulmano.

Questo processo di balcanizzazione della regione (fallito in Siria per l’intervento russo e iraniano) prenderà forma in paesi come l’Iraq, divenuto uno Stato fallito e dissanguato dalla ripresa della guerra civile sciiti-sunniti e dalla ricomparsa dell’Isis. Così, due decenni dopo la caduta di Saddam Hussein, l’attuale Iraq sarebbe uno Stato fallito e divorato dalle metastasi della corruzione e dell’insicurezza, il che dimostra il fallimento degli oltre 61 miliardi di dollari investiti dal 2003 dagli Stati Uniti nella costruzione di un nuovo Stato iracheno basato sulla rivitalizzazione e la modernizzazione del settore petrolifero, sulla formazione di un governo di coalizione centrale e su forze armate moderne e multireligiose.

L’Iraq e il piano Biden

Il piano Biden-Gelb , approvato dal Senato americano nel 2007 e respinto da Condolezza Rice, segretaria di Stato sotto George W. Bush, prevedeva l’instaurazione di un sistema federale in Iraq per evitare il collasso del paese dopo il ritiro delle truppe americane. Proponevano di dividere l’Iraq in entità curde, sciite e sunnite, sotto un governo federale a Baghdad incaricato di sorvegliare i confini e amministrare le entrate petrolifere.

Si assisterebbe così alla comparsa di un Kurdistan libero presieduto da Massoud Barzani con capitale Kirkuk e che comprenderebbe aree annesse che sfruttano il vuoto di potere lasciato dall’esercito iracheno come Sinjar o Rabia nella provincia di Ninive, Kirkuk e Diyala e tutte le città di origine curda siriana (eccetto Hassaké e Kameshli) occupate dall’insurrezione curda del Partito per la Pace e la Democrazia (BDP). Il nuovo Kurdistan beneficerà della benedizione degli Stati Uniti e godrà di autonomia finanziaria possedendo il 20% dello sfruttamento totale del greggio iracheno, con la “condizione sine qua non” di rifornire Turchia, Israele e l’Europa dell’Est in Petrolio curdo attraverso l’oleodotto Kirkuk-Banias che sfocia nel porto turco di Ceyhan.

Base USA in Iraq colpita da attacchi della resistenza

Il Sunistan comprenderebbe invece le città sunnite di Ramadi, Fallujah, Mosul, Tall Afar e Bakouba (triangolo sunnita), che hanno forti legami con l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti e che darebbero poi vita ad un movimento pan-islamico. radicale. Utilizzerebbero l’arma del petrolio per strangolare le economie occidentali nei prossimi cinque anni. Infine, come terza gamba del treppiede, avremmo un Iraq sciita con capitale Baghdad che fungerebbe da contrappeso al wahhabismo saudita e che graviterebbe nell’orbita di influenza dell’Iran, il che renderebbe chiaramente l’Iran una grande potenza regionale, un conflitto con i suoi fedeli nemici (Israele e Arabia Saudita).

Secondo un articolo pubblicato dal New York Times , buona parte della produzione petrolifera irachena sarebbe destinata alla Cina, dato che le aziende occidentali (Exxon Mobil, Shell, BP e altre sarebbero riluttanti a investire in questo Paese, perché royalties, tasse e altre tasse riscosse in Iraq normalmente assorbono il 90% o più dei profitti di una compagnia petrolifera, mentre gli investimenti negli Stati Uniti generano un profitto del 50% e gli Stati Uniti importano solo il 3% del loro fabbisogno.

Nel 2008, il governo di Nouri al-Maliki ha firmato un accordo con la Cina del valore di 3 miliardi di dollari, attraverso il quale la China National Petroleum Corp (CNPC), di proprietà statale, ha ottenuto i diritti operativi per 23 anni del giacimento petrolifero di al-Ahdab (il più grande giacimento aperto nel Iraq negli ultimi due decenni con una produzione stimata di 25.000 barili al giorno) ricevendo dalla Cina la cancellazione dell’80% del debito ereditato dall’era di Saddam Hussein, stimato in circa 8,5 miliardi di dollari.

Pertanto, l’impegno delle compagnie petrolifere occidentali orientato a una transizione verso le energie rinnovabili verrebbe sfruttato dalle compagnie petrolifere statali di Cina e Russia, come Lukoil e PetroChina, per acquisire una quota maggiore di asset legati al petrolio in Iraq. In seguito all’acquisto da parte della compagnia petrolifera russa Lukoil di una delle più grandi scoperte petrolifere dell’Iraq, il colosso energetico statunitense ExxonMobil ha ufficialmente abbandonato il giacimento petrolifero West Qurna 1 nel sud dell’Iraq, cedendo le sue attività a PetroChina, che mantiene la quota di maggioranza in uno dei giacimenti petroliferi dell’Iraq. i più grandi giacimenti petroliferi del mondo con cui Exxon e, per estensione, gli Stati Uniti, cessano di essere presenti nel settore energetico iracheno.

Le basi militari americane in Iraq sono in pericolo?

L’Iran ha acquisito lo status di potenza regionale grazie alla imprevedibile politica americana in Iraq (risultato della miopia politica dell’amministrazione Busch, ossessionata dall’Asse del Male), eliminando i suoi rivali ideologici, i radicali talebani sunniti e Saddam Hussein, e il successivo vuoto di potere nella regione. Gli Stati Uniti, con il pretesto di aiutare le forze locali nella lotta contro lo Stato Islamico, hanno deciso di mantenere un contingente di circa 2.000 soldati americani sul territorio iracheno, distribuito su diverse basi militari, che ha subito numerosi attacchi da parte delle milizie sciite filo-iraniane dopo la guerra e l’inizio della guerra tra Israele e Hamas.

Milizie sciite in Iraq

Le milizie irachene della Resistenza Islamica in Iraq, appoggiate dall’Iran, hanno attaccato le basi militari americane di Al-Malikiyah e Al-Omar, situate nel nord-est della Siria, la base di Villa Verde, situata nella provincia di Deir Ezzor, nonché quella di Ain , la base aerea di Al-Asad, nell’Iraq occidentale, e la base situata vicino all’aeroporto di Baghdad. Da parte sua, il governo iracheno, per voce del primo ministro iracheno, Mohammed Chia al-Soudani, insiste sul fatto che “ il contingente militare della coalizione internazionale creata per combattere l’organizzazione terroristica Daesh deve lasciare il suo territorio dal momento che Il Paese è in grado di difendersi ” dal terrorismo. Il risultato è che le attuali basi americane sarebbero isole in un mare di milizie sciite filo-iraniane e non avrebbero più l’appoggio del governo iracheno.

Pertanto, il Pentagono avrebbe preparato un piano per una nuova invasione dell’Iraq, che si svolgerebbe nel contesto di una guerra regionale che accelererebbe dopo la recente entrata in combattimento di Stati Uniti e Gran Bretagna contro le milizie Houthi dello Yemen. .

Questo conflitto potrebbe coinvolgere le tre superpotenze (Stati Uniti, Cina e Russia), ritenendo necessarie collaborazioni con le potenze regionali (Israele, Siria, Egitto, Giordania, Iraq, Arabia Saudita e Iran) e coprire lo spazio geografico che si estende dal Mediterraneo arco (Israele, Siria e Libano) allo Yemen e alla Somalia con l’obiettivo dichiarato di disegnare una mappa del Nuovo Medio Oriente favorevole agli interessi geopolitici di Stati Uniti, Gran Bretagna e Israele.

