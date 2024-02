L’Iraq avverte che gli attacchi americani avranno “ripercussioni disastrose”

L’Iraq denuncia che i recenti attacchi aerei statunitensi costituiscono una violazione della sua sovranità e avverte che avranno “ripercussioni disastrose” nella regione.

“Questi attacchi sono considerati una violazione della sovranità irachena, minano gli sforzi del governo iracheno e rappresentano una minaccia che trascinerà l’Iraq e la regione verso conseguenze impreviste, le cui ripercussioni saranno disastrose”, ha detto il portavoce delle forze armate irachene. questo sabato., Yahya Rasul, in una dichiarazione.

Repati iracheni della resistenza

Questo venerdì gli Stati Uniti hanno effettuato una serie di bombardamenti in diverse zone dell’Iraq e della Siria, in quella che hanno definito una “risposta” all’attacco alla loro base in Giordania, dove sono morti tre soldati americani.

Il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha riferito in una dichiarazione che le forze militari statunitensi avevano attaccato più di 85 obiettivi in ​​Iraq e Siria utilizzando 125 “munizioni di precisione”.

Fonte: Hispantv

Traduzione: Luciano Lago