L’Iran vende sistemi di difesa aerea e di guerra elettronica alla Siria

L’Iran prevede di vendere sistemi missilistici alla Siria per potenziare la difesa aerea del paese arabo tra l’aumento degli attacchi aerei israeliani.

Secondo un rapporto dell’agenzia di stampa statale iraniana IRIB News , l’accordo per la consegna di attrezzature per la difesa aerea e la guerra elettronica alla Siria è stato raggiunto in un recente incontro tra il ministro della Difesa iraniano, il generale di brigata Mohamad Reza Qarai Ashtiani, e una delegazione di comandanti siriani.

“La Siria ha bisogno di ricostruire la sua rete di difesa aerea e ha anche bisogno di bombe di precisione per i suoi aerei da guerra”, spiega il rapporto.

Avvertimento a Israele: l’Iran sviluppa le difese aeree siriane

Secondo IRIB News , “è molto probabile che assisteremo alla fornitura di radar e missili di difesa aerea di fabbricazione iraniana, come il sistema missilistico ‘Jordad 15’” a Damasco.

Svelato a giugno 2019, il sistema missilistico “Jordad 15” è in grado di rilevare aerei militari e droni fino a 150 chilometri di distanza e seguirli entro un raggio di 120 chilometri. Dotato di missili Sayad 2, il sistema può rilevare, intercettare e abbattere simultaneamente sei bersagli in meno di cinque minuti.

Accordi di difesa comune Irn Siria

Il regime israeliano lancia spesso attacchi aerei contro la Siria, utilizzando principalmente lo spazio aereo libanese o le alture del Golan occupate. L’ ultimo attacco israeliano in Siria è avvenuto domenica mattina presto, due giorni dopo il terremoto, uccidendo cinque persone e ferendone altre 15.

Il governo di Damasco denuncia che i bombardamenti israeliani cercano di sostenere i terroristi attivi in ​​Siria , in un momento in cui il Paese arabo continua ad adoperarsi per ripristinare sicurezza e stabilità dopo anni di conflitto.

Nota: Non essendo entrati in funzione i sistemi antiaerei russi, l’Iran fornisce i suoi sistemi antiaerei che di sicuro saranno attivi nei prossimi attacchi israeliani sulla Siria.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago