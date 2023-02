L’Iran sollecita pressioni sugli Stati Uniti per revocare le sanzioni sulla Siria colpita dal terremoto

Il ministero degli Esteri iraniano ha invitato la comunità internazionale a esercitare pressioni sugli Stati Uniti al fine di revocare le sanzioni sulla Siria colpita dal terremoto per facilitare la consegna degli aiuti internazionali.

Il portavoce Nasser Kan’ani ha detto che nove anni di guerra hanno portato a una situazione speciale in Siria, che lunedì è stata colpita da un micidiale terremoto di magnitudo 7,8 che ha ucciso almeno 1.644 siriani. Il devastante terremoto ha scosso anche la Turchia, uccidendo oltre 8.000 persone circa.

“Il punto importante è che diversi paesi devono esercitare pressioni sul governo degli Stati Uniti per revocare il crudele assedio della Siria in modo che gli aiuti umanitari internazionali possano essere consegnati alla popolazione terremotata della Siria senza ostacoli nel più breve tempo possibile”, Kan’ ani ha detto in un’intervista all’agenzia di stampa Mehr.

Gli Stati Uniti hanno invaso la Siria nel 2014 a capo di decine di suoi alleati con il pretesto di combattere il gruppo terroristico Daesh Takfiri. La coalizione guidata dagli Stati Uniti ha mantenuto la sua presenza, nonostante il fatto che siano stati la Siria e i suoi alleati, inclusi Iran e Russia, a sconfiggere il gruppo terroristico Takfiri alla fine del 2017.

Il governo degli Stati Uniti ha anche imposto sanzioni economiche radicali contro la Siria nel mezzo dell’ardua battaglia della nazione araba per la ricostruzione e la ripresa.

Le misure restrittive hanno bloccato le importazioni di beni essenziali, compromettendo l’accesso del popolo siriano ad attrezzature mediche, cibo, riscaldamento, gas ed elettricità.

Kan’ani ha espresso ancora una volta la sua solidarietà ai governi e alle nazioni turche e siriane e ha ribadito la disponibilità dell’Iran a inviare aiuti umanitari ai due paesi.

“Speriamo che la comunità internazionale invii aiuti umanitari in modo rapido ed efficace ai due paesi, in particolare alla Siria in quanto paese che deve affrontare condizioni speciali”, ha detto il portavoce iraniano.

Terremoto Turchia e Siria

Il sisma ha colpito alle 04:17 ora locale (0117 GMT) a una profondità di circa 17,9 chilometri (11 miglia) ed è stato seguito da una scossa di assestamento di magnitudo 6,7 15 minuti dopo, secondo l’US Geological Survey.

Il centro servizi per le emergenze AFAD della Turchia ha stimato la magnitudo del primo sisma a 7,8.

Il clima invernale gelido si è aggiunto alla difficile situazione delle migliaia di feriti o senzatetto e ha ostacolato gli sforzi per trovare sopravvissuti.

L’enorme terremoto che ha colpito una fascia della Turchia e della Siria nord-occidentale ha abbattuto interi condomini nelle città turche e ha accumulato ulteriore devastazione su milioni di siriani sfollati da anni di guerra.

Nella foto in alto: Il primo aereo iraniano che trasporta aiuti atterra a Damasco

Nel frattempo, il primo aereo iraniano che trasportava aiuti umanitari è atterrato all’aeroporto internazionale di Damasco nelle prime ore di martedì per aiutare il popolo siriano colpito dal terremoto.

L’aereo conteneva 45 tonnellate di aiuti medici, alimentari e sanitari.

L’ambasciatore iraniano a Damasco Mehdi Sobhani, che era presente all’aeroporto, ha detto che Teheran invierà più aerei che trasportano aiuti umanitari in Siria.

Lunedì, in messaggi separati ai presidenti di Turchia e Siria, il presidente iraniano Ebrahim Raeisi ha espresso le sue condoglianze ai suoi omologhi per il tragico incidente.

Raeisi ha espresso la disponibilità dell’Iran a fornire soccorsi immediati ai due paesi amici.

Anche il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amir-Abdollahian ha simpatizzato con la Turchia e la Siria lunedì in conversazioni telefoniche separate. Ha espresso la “piena disponibilità” dell’Iran ad aiutare i due paesi.

