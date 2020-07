L’Iran si è preparato per uno scontro militare sconosciuto.

Stasera, i sistemi di difesa aerea dell’Iran sono stati messi in allerta, e questo vale per tutte le unità di difesa aerea. Ci sono aerei militari nel cielo e aerei di linea civili, che solo poche ore fa hanno volato attraverso lo spazio aereo della Repubblica islamica, hanno lasciato completamente il territorio di questo paese. Secondo alcuni rapporti, l’Iran ha ricevuto informazioni su un possibile attacco militare contro il paese stasera.

“L’Iran ha portato i sistemi di difesa aerea a uno stato di piena prontezza al combattimento. I voli internazionali evitano lo spazio aereo iraniano. L’Iran ha abbattuto un aereo passeggeri ucraino a gennaio in piena allerta “, ha dichiarato Twitter in una nota.

Il passo iraniano è arrivato dopo una serie di misteriose esplosioni che hanno scosso strutture militari e industriali in diverse parti del paese.

L’incidente più grave si è verificato nella centrale nucleare di Natanz il 2 luglio. Un centro di assemblaggio di centrifughe avanzato è stato distrutto a seguito di un’esplosione abbastanza grande. Le autorità iraniane stanno attualmente indagando sull’incidente.

Alcuni rapporti recenti hanno suggerito che Israele potrebbe essere dietro alcune delle recenti esplosioni in Iran, in particolare l’esplosione di Natanz. Tuttavia, non ci sono prove a sostegno di queste accuse.

La possibilità di un coinvolgimento straniero in questi incidenti è presa sul serio dall’Iran. Apparentemente Teheran sta prendendo misure difensive per affrontare qualsiasi possibile minaccia, compresi gli attacchi aerei.

Teheran non ha fatto dichiarazioni ufficiali su questo argomento, tuttavia, diverse ore prima è diventata nota la notizia della comparsa di almeno quattro aerei da ricognizione nell’area e due giorni prima è stato notato il trasferimento di aerei da combattimento dell’Aviazione britannica e americana nel territorio degli stati confinanti dell’Iran .

Non è noto dove esattamente l’Iran possa aver ottenuto informazioni sulla prossima invasione, tuttavia, gli esperti non escludono che questo sia stato possibile grazie al sistema radar russo che arriva oltre l’orizzonte in grado di rilevare obiettivi a distanze di 3 mila chilometri.

