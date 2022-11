L’Iran si allea con la Russia per minare il “nostro” ordine globale – capo dell’UE

La Von der Leyen si erge a difesa dell’Ordine mondiale a guida USA ed accusa l’Iran.

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha affermato venerdì che la presunta proliferazione di armi da parte dell’Iran rappresenta una minaccia per l’Europa.

Le sue dichiarazioni lasciavano intendere che erano in corso i preparativi per un ulteriore pacchetto di sanzioni contro l’Iran.

Von der Leyen ha accusato Teheran di unirsi alla Russia per minare “il nostro ordine globale” fornendo armi, come i droni, ha detto venerdì durante la conferenza del Manama Dialogue.

“Diversi paesi del Golfo hanno avvertito per anni del rischio che l’Iran alimenti le nazioni canaglia di tutto il mondo con i droni”, ha detto venerdì von der Leyen.

“Ci è voluto troppo tempo per capire un fatto molto semplice che mentre lavoriamo per impedire all’Iran di sviluppare armi nucleari, dobbiamo anche concentrarci su altre forme di proliferazione di armi, dai droni ai missili balistici”.

“È un rischio per la sicurezza non solo per il Medio Oriente, ma per tutti noi”, ha aggiunto.

Il 14 novembre , l’UE ha imposto sanzioni a 29 funzionari iraniani e tre organizzazioni per la presunta repressione delle rivolte sostenute dall’occidente in seguito alla morte della Mahsa Amini.

AFP afferma che Teheran ha promesso una risposta “proporzionata e ferma” all’UE per le sanzioni estese, ma nessuna fonte affiliata al governo iraniano lo ha mai pubblicato.

“Ci stiamo coordinando con partner e alleati per adottare ulteriori sanzioni contro l’Iran in risposta alla proliferazione di droni iraniani”, ha affermato von der Leyen.

Il 5 novembre , il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amir-Abdollahian ha detto ai giornalisti che l’Iran ha fornito alla Russia droni prima dell’inizio del conflitto, ma non le ha mai fornito missili e non ha mai fornito alcun tipo di arma da quando il conflitto è iniziato nel febbraio di questo anno.

Martedì scorso, l’esercito ucraino ha dichiarato di aver subito il più grande attacco missilistico dall’inizio del conflitto, con un presunto 26 droni kamikaze insieme a 111 attacchi missilistici russi.

Von der Leyen ha proseguito affermando che Iran e Russia si stavano “alleando” per “minare le regole e i principi di base del nostro ordine globale”.

“È una ricetta per la costante interferenza straniera, per la violenza e l’instabilità senza fine. E semplicemente non possiamo accettarlo. E non lo accetteremo”, ha detto.

Il presidente dell’UE ha aggiunto che l’Europa ha sostituito la maggior parte del suo gas russo con forniture da fonti “affidabili” – il che è un’affermazione molto sospetta considerando che nulla è stato ancora detto sul ritrovamento di una fonte “affidabile”.

“I nostri depositi sono pieni al 95% e siamo al sicuro per questo inverno. La nostra sfida sarà l’inverno del prossimo anno”, ha affermato.

Da quando l’Iran ha ottenuto la completa autonomia dopo la rivoluzione del 1979, il Paese è stato oggetto di sanzioni ingiuste e strazianti da parte dell’Occidente.

Nonostante ciò, l’Iran è riuscito a ottenere quasi il 100% di autosufficienza militare nella produzione di droni.

Sebbene l’Iran si sia offerto di aiutare l’UE con i suoi bisogni energetici, il blocco ha invece mirato a sabotare il paese inviando spie e agenti stranieri e incaricando dissidenti di interrompere l’ordine civile del paese.

Amini è morta per complicazioni di salute il 16 settembre mentre era sotto custodia della polizia a Teheran.

La sua morte ha inizialmente suscitato sporadiche proteste dopo che si pensava che la polizia fosse responsabile della sua morte nonostante i rapporti mostrassero che la sua morte era stata causata da una malattia. .

Tuttavia in seguito, le proteste hanno continuato a crescere e sono state sobillate dall’esterno con la presenza di agenti stranieri infiltrati fra i manifestanti.

Da Al Mayadeen inglese

Fonte: Agenzie