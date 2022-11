L’Iran scavalca lo Stretto di Hormuz





Una situazione prebellica .

L’Iran è sul punto di bypassare completamente lo Stretto di Hormuz per le sue esportazioni di petrolio. Secondo i media iraniani, lo stato di avanzamento del progetto del gasdotto Goreh-Jask è dell’89% e sarà commissionato entro marzo 2023.

Non c’è dubbio che il progetto “Goreh to Jask – Crude Oil Pipeline” sia uno dei progetti più strategici, un progetto che, oltre ai benefici economici, è importante per l’Iran anche in termini di sicurezza. .

L’origine di questo gasdotto è la regione di Goreh della città di Ganaveh, situata nella provincia di Bushehr, che dopo aver attraversato le province di Bushehr, Fars e Hormozgan, è collegata al terminal e agli impianti di esportazione a pochi km a ovest della città di Jask. Questo gasdotto è definito come avente una lunghezza di 42 pollici e una lunghezza di circa 1000 chilometri.

L’attuazione del piano per trasferire greggio da Goreh a Jask (1690 km a sud di Teheran) con circa 2 miliardi di dollari di credito approvato con l’obiettivo di creare la capacità di trasferire un milione di barili di greggio al giorno e immagazzinarlo ed esportarlo attraverso il nuovo terminal di Jask, può garantire il continuità delle esportazioni petrolifere, decentralizzare i terminali di esportazione e diversificarli.

Lo sviluppo sostenibile e la creazione di posti di lavoro sono implementati sulle spiagge di Makran (Pakistan). L’oleodotto va dall’estremità occidentale del Golfo Persico al Golfo di Oman aggirando lo Stretto di Hormuz.

La costruzione di questo gasdotto è importante sotto due aspetti: la realizzazione di questo gasdotto, le raffinerie di petrolio e i prodotti petrolchimici che lo accompagnano porteranno prosperità alla regione costiera di Makran (Pakistan).

Attualmente, l’unica fonte di esportazione di petrolio dell’Iran è l’isola di Khark nel Golfo Persico. Così, lo stretto di Hormuz è diventato il principale collo di bottiglia attraverso il quale transita il greggio iraniano, transito che potrebbe essere bloccato in poche ore in caso di un possibile conflitto.

Bloccando lo Stretto di Hormuz, l’unica via di vendita di petrolio dell’Iran verrà chiusa. Tuttavia, il gasdotto in questione è un’alternativa a qualsiasi blocco.

Inoltre, a causa della presenza di fortificazioni armate iraniane nella regione di Jask e sulla costa di Makran, l’apertura di questa seconda rotta di esportazione di petrolio iraniana a Jask può rafforzare la posizione dell’Iran in termini di sicurezza.

La prima fase del progetto del gasdotto Gore-Jask è stata commissionata a luglio dello scorso anno con una capacità di transito di 300.000 barili al giorno.

Oleodotto iraniano Goreh -Jask

Javad Oji, il ministro del Petrolio iraniano, ha parlato degli ultimi progressi del progetto del gasdotto Gore-Jask nell’ottobre di quest’anno: questo gasdotto è lungo quasi mille chilometri e attraversa le tre province di Fars, Bushehr e Hormozgan. Il progetto sarà completato alla fine di quest’anno.

L’annuncio della tangenziale iraniana dello Stretto di Hormuz arriva in un contesto di crescenti tensioni tra Riyadh e Teheran, i primi ad aver rivendicato il proprio ruolo nella violenza terroristica che ha attraversato l’Iran in seguito alla morte della giovane iraniana Mahsa Amini.

Giovedì 10 novembre due B-52 americani hanno attraversato i cieli del Medio Oriente come via, secondo il Pentagono, di avvertimenti all’Iran, che è accusato di voler prendere di mira il settore petrolifero saudita.

Nota: L’Iran si prepara a mettere in sicurezza le sue esportazioni di petrolio in attesa di un possibile attacco Israele- USA contro le su installazioni.

Fonte: Pars Today

Traduzione: Gerard Trousson