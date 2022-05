L’Iran rivela una base segreta per i droni militari. (Messaggio per Israele)







Il capo di stato maggiore delle forze armate iraniane, il maggiore generale Mohammad Bagheri, è stato informato sugli ultimi risultati iraniani nel campo della produzione di tipologia di droni militari d’attacco a lungo raggio.

Oggi, sabato, il Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate iraniane, il maggiore generale Mohammad Bagheri, ha visitato una delle basi segrete dell’esercito iraniano per la fabbricazione di droni.

Bagheri ha visitato questa base segreta, informandolo sugli “ultimi risultati iraniani nel campo della produzione di tipi di droni militari d’attacco a lungo raggio per l’esercito iraniano”.

Il primo sistema, soprannominato “Heidar-1”, è un missile da crociera lanciato da un drone con una portata fino a 200 chilometri. Il missile è dotato di un cercatore ottico e possibilmente di un collegamento dati.

L’Iran non ha fornito molte informazioni sul secondo sistema, soprannominato “Heidar-2”. Il sistema sembra essere una versione lanciata a terra dell’Heidar-1 alimentata da un piccolo motore a turbogetto. L’Heidar-2 non è dotato di un cercatore ottico.

Dopo aver completato il tour, Bagheri ha dichiarato: “Per me oggi è un giorno eccezionale e molto prezioso per quello che ho visto delle notevoli capacità dell’esercito della Repubblica islamica nel campo dei droni all’interno di una base sotterranea segreta, sicura e strategica”.

Bagheri ha sottolineato che “nell’ambito delle battaglie in corso e delle varie operazioni di difesa, offensiva, terrestre, navale, aerea e aerea e all’interno di varie dimensioni, stiamo assistendo a uno sviluppo dell’importanza dei droni tra equipaggiamento e diversi metodi di combattimento”.

Dopo l’entrata in servizio di questa base segreta, costruita a centinaia di metri sotto terra, l’Iran diventa la forza più avanzata nel campo dei droni nella regione, secondo l’agenzia iraniana IRNA.

L’aviazione iraniana presta particolare attenzione ai droni senza pilota come mezzi di difesa e d’attacco.

A sua volta, il comandante dell’aeronautica militare dell’esercito della Repubblica islamica dell’Iran, generale di brigata, pilota Hamid Vahidi, ha affermato che l’Iran rivelerà in futuro nuovi sviluppi tecnologici al popolo iraniano , sottolineando che “il particolare interesse per la la forza dei droni è arrivato sulla base delle direttive del Leader della Rivoluzione Islamica”.

In una dichiarazione all’agenzia di stampa iraniana Fars, Wahedi ha dichiarato: “Cooperazione e solidarietà esistono oggi tra le forze armate, in particolare tra l’Aviazione Militare e la Forza Aerospaziale delle Guardie Rivoluzionarie.

“Senza dubbio i droni delle forze armate della Repubblica islamica dell’Iran sono i più potenti della regione”, ha affermato il comandante iraniano, “la nostra capacità di potenziare i droni è inarrestabile”.

Droni iraniani in base segreta

I due sistemi sono stati probabilmente svelati come un messaggio a Israele.

L’intelligence israeliana è stata accusata dell’assassinio del 22 maggio del colonnello della forza Quds Hassan Sayad Khodayari, che secondo quanto riferito è stato coinvolto nel contrabbando di droni a Hezbollah in Libano attraverso la Siria, nonché per l’ esplosione mortale del 25 maggio al complesso militare di Parchin, che ospita alcune delle principali strutture di ricerca sui droni dell’Iran.

Israele ha aumentato le sue preoccupazioni per le capacità dei droni dell’Iran negli ultimi anni. L’esercito e l’intelligence israeliana hanno lavorato senza sosta per impedire a Teheran di trasferire queste capacità ai suoi alleati in Siria, Libano e Palestina usando mezzi palesi e nascosti.

Fonte: Al-Mayadeen Net + agenzie

Traduzione: Fadi Haddad (Beirut)