L’Iran risponde alle minacce della UE

Forze armate iraniane: la decisione europea contro le Guardie rivoluzionarie è una violazione del diritto internazionale.

Il portavoce delle forze armate iraniane, il generale di brigata Abolfazl Shekarji, ha condannato la mossa dell’Unione Europea di includere il Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche nella cosiddetta “lista del terrore”, sottolineando che questa viola le leggi internazionali.

l generale di brigata Shikarji ha confermato che il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica ha svolto un ruolo importante nella lotta al terrorismo.

È interessante notare che il Parlamento europeo ha approvato giovedì scorso un progetto di risoluzione che chiede l’inclusione del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche nell’elenco dei “gruppi terroristici” affiliati all’Unione europea, e questa misura è stata proposta da alcuni funzionari europei, in particolare il Ministro tedesco degli Esteri.

Ministro degli Esteri: Il nostro ritiro dal trattato TNP (Trattato di non proiferazione nucleare) è possibile se l’Unione Europea non corregge la sua posizione

Il ministro degli Esteri Hossein Amir Abdollahian, in risposta alla decisione del Parlamento europeo contro il Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche, ha indicato la possibilità del ritiro della Repubblica islamica dell’Iran dal Trattato di non proliferazione nucleare se l’Unione europea non corregge la sua posizione.

Il ministro degli Esteri ha detto in un comunicato stampa: “Se gli europei non si muovono razionalmente e non correggono le loro posizioni, allora ogni potenziale risposta dall’Iran è possibile, indicando la possibilità del ritiro della Repubblica islamica dell’Iran dal Trattato di non proliferazione nucleare”. (TNP).

Guardie della Rivoluzione Iraniana

Amir Abdollahian ha sottolineato che il Parlamento europeo ha preso una decisione emotiva e non razionale, ed è arrivata come un movimento di spettacolo, aggiungendo: La bozza di risoluzione del parlamento iraniano per rispondere al Parlamento europeo è una contromisura e sarà vincolante per il governo a prendere in considerazione l’Europa come forze di un esercito terrorista.

Lo stesso ministro ha dichiarato che questa procedura parlamentare ha effetti importanti sulla disposizione militare delle forze armate nella regione.

Amir Abdullahian ha sottolineato di aver avuto colloqui con il commissario per la politica estera dell’Unione europea, Joseph Borrell, e con il presidente di turno dell’Unione europea, i quali hanno dichiarato di non vedere l’ora di attuare questa decisione (dichiarare l’IRGC cone forza terrorista), che è solo un’espressione del sentimenti dei membri dell’Unione europea.

In risposta alla domanda secondo cui la possibilità del ritiro dell’Iran dal Trattato di non proliferazione nucleare o l’espulsione degli ispettori dell’AIEA sarebbero tra i comportamenti conflittuali dell’Iran, il ministro degli esteri ha detto: “Se solo alcuni leader politici europei, incluso il ministro degli esteri tedesco , che non ha esperienza nel campo della diplomazia, se non si muovono nella direzione della razionalità e non correggono le loro posizioni, qualsiasi possibilità è concepibile.

Fonte: Al Alam.ir

Traduzione: Fadi Haddad