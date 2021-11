L’Iran riceverà nuove armi dalla Russia per modernizzare le sue capacità di difesa

L’azienda russa afferma che continuerà la cooperazione militare e tecnica con l’Iran secondo il diritto internazionale

Un importante esportatore di armi russo afferma che il suo paese è fermamente determinato a continuare la cooperazione militare e tecnica con l’Iran, osservando rigorosamente il diritto internazionale e le normative dei due paesi, dopo la fine di un decennale embargo delle Nazioni Unite sulle armi a Teheran.

Il direttore generale dell’esportatore di armi statali della Russia, Rosoboronexport, Alexander A. Mikheev, ha fatto le osservazioni domenica parlando con i giornalisti alla fiera Dubai Airshow 2021 negli Emirati Arabi Uniti.

“Per quanto riguarda le prospettive della cooperazione tecnico-militare con l’Iran, è fondamentale rispondere che in qualsiasi circostanza, la cooperazione sarà mantenuta nel rigoroso rispetto delle norme legali attive di entrambi i paesi, degli impegni internazionali delle parti e delle norme del diritto internazionale”, ha detto Micheev.

Il divieto di lunga data delle Nazioni Unite sulla vendita di armi da/per l’Iran è stato terminato il 18 ottobre 2020 secondo i termini della risoluzione 2231 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, approvata dall’organismo mondiale per sostenere l’accordo nucleare del 2015, ufficialmente noto come Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), firmato tra la Repubblica islamica e le potenze mondiali.



Il ministero degli Esteri iraniano afferma che le restrizioni sulle armi del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite contro Teheran sono state tutte abolite a dispetto degli sforzi degli Stati Uniti.

È arrivato dopo che l’amministrazione dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha subito una sconfitta imbarazzante dopo che non è riuscita a rinnovare l’embargo sulle armi iraniano attraverso una risoluzione al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Russia e Cina hanno votato contro la mozione e i restanti 11 membri del consiglio, tra cui Francia, Germania e Regno Unito, si sono astenuti.

Nell’aprile 2015, il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto presidenziale, aprendo la strada alla consegna da tempo attesa all’Iran dei sistemi di difesa aerea a lungo raggio S-300, avvenuta dopo la conclusione del JCPOA.

Mosca aveva consegnato i primi lotti del sistema di difesa aerea S-300 all’Iran nel 2016.

Teheran e Mosca hanno firmato un contratto simile nel 2007, ma è stato congelato nel 2010 dopo che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1929, che vieta il trasferimento di armamenti all’Iran.

Tuttavia, secondo Dmitry Shugaev, direttore del Servizio federale per la cooperazione tecnico-militare della Federazione Russa, le due parti hanno anche firmato una serie di altri contratti che non sono rientrati nelle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Ad esempio, Teheran ha acquistato da Mosca una serie di apparecchiature di riparazione e diagnostica, apparecchiature di monitoraggio radio e sistemi di intelligence elettronici.

Secondo il Centro per l’analisi del commercio mondiale di armi (TSAMTO), l’Iran ha mostrato interesse per le navi missilistiche russe, le corvette e le navi da sbarco a cuscino d’aria.

Inoltre, il direttore di TSAMTO Igor Korotchenko ha notato che Teheran vorrebbe ricevere caccia russi Su-30 e MiG-29SMT. L’Iran ha anche mostrato grande interesse per l’aereo d’attacco Su-25 modernizzato.

Parlando al suo arrivo a Mosca in ottobre, il presidente dei capi di stato maggiore delle forze armate iraniane, il maggiore generale Mohammad Baqeri, ha affermato che la Repubblica islamica è risoluta sul miglioramento della cooperazione militare con la Russia in linea con l’amministrazione del presidente Ebrahim Raeisi “Look to l’Oriente”.

Caccia russo Sukoy SU-30



Il comandante in capo afferma che il governo iraniano intende rafforzare la cooperazione militare con la Russia

Il massimo comandante militare iraniano afferma che Teheran è risoluta sul miglioramento della cooperazione militare con la Russia in linea con la sua politica “Guarda a est”.

Lo stesso ha aggiunto: “Abbiamo una cooperazione con le forze armate russe e la cooperazione bilaterale è stata migliorata negli ultimi anni”.

Baqeri ha affermato che l’Iran ha firmato accordi con la Russia sugli acquisti di armi dopo la fine di un decennale embargo delle Nazioni Unite sulle armi su Teheran, che sarebbe discusso durante la visita in corso. “Abbiamo una cooperazione con le forze armate russe e la cooperazione bilaterale è stata migliorata negli ultimi anni”.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago