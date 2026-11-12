L’Iran revoca il limite alla gittata dei missili e mantiene il 60% delle scorte di uranio

Trump oscilla tra colloqui e minacce, mentre l’Iran rimane fermo sulle sue posizioni, affermano due ospiti, avvertendo che i Paesi dell’Asia occidentale e dell’Europa che ospitano aerei e basi statunitensi dovranno ora affrontare le conseguenze della loro complicità.

(nella foto: il prof. Marandi e l’analista Maloof)

L’Iran ha revocato il limite di gittata di 2.000 km per i suoi missili e prevede di mantenere le sue scorte di uranio arricchito al 60%, mentre Washington respinge i sette punti proposti da Teheran per porre fine alla guerra.

In assenza di contatti diretti tra le due parti, qualsiasi attacco statunitense rischierebbe di innescare un confronto più ampio , che potrebbe coinvolgere anche le basi americane in Europa.

Il professor Mohammad Marandi e Michael Maloof, ex analista senior di politica di sicurezza al Pentagono, hanno espresso tale valutazione mercoledì nel documentario di Al Mayadeen “The Grand Standoff: Iran and the World”.

Limite missilistico revocato, l’Europa è alla portata.

I missili iraniani non rispettano più il limite di 2.000 km che esisteva prima della guerra e che era stato approvato dalla Guida Suprema, l’Ayatollah Ali Khamenei, ha spiegato Marandi.

L’Iran ora può colpire basi statunitensi più distanti, come Diego Garcia e installazioni in tutta Europa, che ha definito “obiettivi facili” perché gli aerei sono dislocati all’aperto in siti che non hanno mai subito minacce.

L’Iran non permetterà che la regione “rimanga in una situazione di né guerra né pace”, ha affermato Marandi, aggiungendo che “la questione deve essere risolta in un modo o nell’altro”.

Ha elencato il limite insieme a una serie di recenti e significative mosse, come l’inaugurazione di una nuova base missilistica sotterranea , mostrata dalla televisione di stato e piena di missili avanzati, e la distruzione di un’installazione radar statunitense in Oman, che ha definito un avvertimento a Washington e a Muscat contro la cooperazione con gli Stati Uniti.

Professor Mohammad Marandi, speaking on Al Mayadeen’s The Grand Standoff, said #Iran is adopting a more "assertive" military posture, citing its newly revealed underground missile base, the reported strike on a US radar installation in Oman, plans to preserve enriched uranium at… pic.twitter.com/jgnOyyIFbd — Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) November 12, 2026

Ha aggiunto che mercoledì altre navi sono state colpite nello Stretto di Hormuz, almeno due delle quali a poche ore dalla messa in onda del programma.

L’Europa in allerta

Maloof ha affermato che gli Stati Uniti si stanno già adattando.

Gli aerei vengono trasferiti dalle basi RAF di Mildenhall e RAF di Lakenheath in Germania, una mossa che ha trovato strana perché li avvicina all’Iran, mentre il centro di comando per le operazioni contro l’Iran si trova presso la base RAF di Molesworth, una base di intelligence e NATO. Ha interpretato questa disposizione come un tentativo di dare a qualsiasi futura risposta un’impronta NATO.

Secondo Maloof, in base alla Convenzione dell’Aia n. 5 del 1907, l’Iran può considerare qualsiasi Paese che ospiti aerei usati contro di esso come un cobelligerante, a prescindere dalla neutralità che professa. “Questa affermazione è infondata”, ha commentato.

La Gran Bretagna, la Germania e gli altri paesi ospitanti sono stati avvertiti, ha affermato, poiché l’Iran ha mantenuto tutte le promesse di escalation. “Il titolo che vedo è: noi non bluffiamo”, ha dichiarato.

Washington respinge i sette punti

Gli Stati Uniti hanno comunicato all’Iran di non poter accettare i sette punti, che si basano sul memorandum d’intesa in 14 punti firmato da Trump, ha affermato Maloof, citando le dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi dal Segretario di Stato Marco Rubio.

Maloof ha aggiunto che Trump aveva violato il protocollo d’intesa fin dal primo giorno. Il presidente oscilla di ora in ora tra l’affermare che i colloqui sono in corso e il minacciare di “prepararsi all’attacco”, ha osservato, lasciando il vicepresidente JD Vance, che ha negoziato l’accordo, come “il capro espiatorio di una politica statunitense fallimentare”.

L’Oman e altri mediatori possono proporre delle idee, ha detto Maloof, ma qualsiasi accordo deve provenire direttamente dall’Iran e dagli Stati Uniti, e i due Paesi non si parlano. La descrizione di Trump di un incontro “molto costruttivo” con il primo ministro dell’Oman non è mai stata chiarita.

L’Iran non si è discostato dai suoi sette punti, ha aggiunto, e gli Stati Uniti non hanno un piano che li affronti. “Sono più in modalità reattiva”, ha osservato, mentre la questione nucleare non verrà nemmeno discussa finché Washington non fornirà risposte. “In questo momento, credo che l’Iran abbia le carte in mano”, ha concluso.

Marandi ha affermato che l’Iran non negozierà finché gli Stati Uniti non adempiranno agli obblighi previsti dal memorandum d’intesa e che Washington non dovrebbe illudersi di poter cambiare posizione. La sconfitta alle elezioni di metà mandato ha indebolito Trump e Netanyahu, quindi “l’equilibrio di potere si è spostato a favore degli iraniani”, ha sostenuto, e una nuova guerra susciterebbe l’ira dell’opinione pubblica statunitense, oltre a una pesante reazione iraniana e a danni all’economia globale.

Maloof ha avvertito che Netanyahu, impegnato nella lotta per la sua sopravvivenza politica e personale dopo le elezioni di medio termine, potrebbe provocare un’escalation che coinvolga gli Stati Uniti, e che i continui “attacchi di schermaglia” statunitensi, come i recenti attacchi contro siti radar e di difesa aerea sulle isole iraniane, potrebbero rapidamente trasformarsi in una guerra su vasta scala.

Le scorte nucleari rimangono invariate

Marandi ha richiamato l’attenzione su un dettaglio dell’intervista rilasciata dal generale Mohsen Rezaei ad Al Mayadeen .

Rezaei, segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale, ha escluso l’invio di uranio arricchito all’estero e ha fatto riferimento al suo utilizzo nei sottomarini nucleari, il che, secondo Marandi, significa che l’Iran non ridurrà le sue scorte del 60% al 3,67% come ha fatto in passato.

La dichiarazione di Rezaei non è una tattica, ha sottolineato Marandi, aggiungendo: “È una decisione politica”.

Maloof ha difeso la posizione dell’Iran su basi legali. In quanto firmatario del Trattato di non proliferazione nucleare (TNP), l’Iran era in piena conformità, come verificato dall’AIEA, fino all’uscita di Trump dall’accordo sul nucleare (JCPOA) nel 2018, ha affermato, e avrebbe comunque accettato le ispezioni.

Ha respinto le affermazioni secondo cui l’Iran si starebbe affrettando a dotarsi di una bomba atomica, definendole propaganda proveniente dalla cerchia di Netanyahu, e ha aggiunto che l’arricchimento dell’uranio al 60% è destinato alla ricerca e al trattamento avanzato del cancro, per i quali i pazienti iraniani attualmente sono costretti a rivolgersi all’estero.

Paesi del Golfo, Russia e Cina

Marandi ha affermato che il messaggio di Rezaei ai governi del Golfo è che non possono permettere agli Stati Uniti di utilizzare il loro spazio aereo, il loro carburante per aerei e le loro basi, pretendendo al contempo una cooperazione regionale con l’Iran, e che l’era delle basi statunitensi intorno all’Iran è “finita”.

“O stanno con gli americani, o prendono sul serio la cooperazione regionale”, ha sottolineato. “Non possono avere entrambe le cose”. L’Iran desidera anche un ruolo più incisivo della Cina e della Russia in Medio Oriente , ha aggiunto, perché nessuna delle due ha invaso o attuato un colpo di stato nella regione. Maloof ha inquadrato lo scontro in un contesto più ampio, sostenendo che l’Iran si trova al centro dei corridoi nord-sud ed est-ovest tra Russia e Cina e che anni di sanzioni e pressioni militari statunitensi hanno avvicinato i tre Paesi. Washington non può creare una spaccatura in questo blocco, ha affermato, ma potrebbe invece cooperare con esso.

Fonte: Al Mayadeen

Traduzione: Luciano Lago