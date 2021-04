L’Iran promette vendetta su Israele per il sabotaggio della sua centrale nucleare

da Redazione

Il ministro degli Esteri persiano giura che l’Iran “si vendicherà” del regime israeliano per il sabotaggio di domenica alla centrale nucleare di Natanz, situata nel centro del Paese.

” I sionisti (israeliani) vogliono vendetta per i nostri successi nel percorso di eliminazione delle sanzioni crudeli, ma non lo permetteremo e ci vendicheremo dei sionisti per queste misure ” , ha sottolineato Mohamad Yavad Zarif questo lunedì durante la sua apparizione in Parlamento. .

La Repubblica islamica domenica ha riferito di un incidente nella rete di distribuzione elettrica del complesso nucleare di Shahid Ahmadi Roshan presso la centrale nucleare di Natanz. Tuttavia, ha assicurato che “l’incidente non ha causato vittime o contaminazione”. Il capo dell’Organizzazione per l’energia atomica iraniana (OEAI), Ali Akbar Salehi, da parte sua, ha considerato l’accaduto come un “atto di terrorismo nucleare”, avvertendo che Teheran “si riserva il diritto di prendere misure contro gli autori” .

I canali 11 e 13 della televisione israeliana hanno riferito che secondo “fonti dell’intelligence occidentale” , l’interruzione di corrente era dovuta ad un attacco informatico effettuato dai servizi di intelligence di Israele (Mossad), che ha provocato danni agli impianti nucleari iraniani.

“Le autorità politiche e militari del regime sionista hanno detto chiaramente che non permetteranno progressi nella rimozione delle sanzioni crudeli e ora immaginano che raggiungeranno il loro obiettivo. Tuttavia, i sionisti riceveranno la loro risposta con ulteriori sviluppi nucleari “, ha detto il massimo diplomatico iraniano.

La televisione israeliana ammette che il programma nucleare iraniano ha compiuto notevoli progressi nonostante tutti i tentativi falliti da parte di Israele di silurarlo.

L’Impianto di Natanz sarà da ricostruire con centrifughe più potenti

La centrale nucleare di Natanz, ha continuato, sarà ricostruita e dotata di centrifughe più avanzate, che moltiplicheranno la capacità del Paese di arricchire l’uranio.

FILE – This file photo released Nov. 5, 2019, by the Atomic Energy Organization of Iran, shows centrifuge machines in the Natanz uranium enrichment facility in central Iran. The facility lost power Sunday, April 11, 2021, just hours after starting up new advanced centrifuges capable of enriching uranium faster, the latest incident to strike the site amid negotiations over the tattered atomic accord with world powers. Iran on Sunday described the blackout an act of “nuclear terrorism,” raising regional tensions. (Atomic Energy Organization of Iran via AP, File)

Il ministro degli Esteri iraniano allo stesso tempo ha insistito sulla necessità di offrire “un’adeguata protezione agli impianti nucleari e agli scienziati nucleari in mezzo a questa delicata situazione”.

Chi articola gli attacchi contro le apparecchiature nucleari iraniane?

Quello che è successo a Natanz è il secondo attacco del genere in meno di un anno contro questa centrale nucleare. Il precedente incidente è avvenuto nel luglio 2020 che ha causato un incendio in una sala riunioni per centrifughe avanzate, e di cui diverse fonti hanno accusato il regime israeliano.

La Repubblica islamica incolpa Israele per l’assassinio a novembre del suo eminente scienziato nucleare Mohsen Fajrizade in un’operazione terroristica fuori Teheran, la capitale.

L’incidente di ieri a Natanz coincide con i colloqui in corso tra i rappresentanti di Teheran e le cinque potenze firmatarie dell’accordo nucleare del 2015 a Vienna (Austria) per salvare il patto e revocare le sanzioni unilaterali statunitensi contro il Paese persiano.

L’Iran ribadisce che accetta solo la revoca “definitiva” delle sanzioni

I colloqui mirano anche a facilitare il ritorno degli Stati Uniti all’accordo, da cui è uscito sotto la sua precedente amministrazione, presieduta da Donald Trump, nel 2018, anno in cui Washington ha reimpostato tutte le sanzioni a Teheran. I negoziati stanno procedendo bene, secondo l’Unione europea (UE), che sta mediando i colloqui e dovrebbe continuare la prossima settimana.

Il regime israeliano è un convinto oppositore di quel patto e, negli ultimi anni, ha fatto ricorso a tutti i mezzi, compresi atti terroristici e sabotaggi, per farlo deragliare e silurare il pacifico programma nucleare iraniano.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago