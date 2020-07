L’Iran promette di rafforzare le difese aeree della Siria nel nuovo accordo di cooperazione militare

BEIRUT, LIBANO (13:30) – L’Iran e la Siria hanno firmato un nuovo accordo di cooperazione militare che cerca di consolidare i due alleati attraverso le loro forze armate.

Secondo Al-Mayadeen TV, il ministro della difesa siriano “Ali” Abdullah Ayoub e il capo dello staff delle forze armate della Repubblica islamica dell’Iran, Mohammad Bagheri, hanno firmato un accordo per espandere la cooperazione militare lo scorso mercoledì.

L’accordo sottolinea l’espansione della cooperazione militare e di sicurezza nel campo delle attività delle forze armate e il proseguimento del coordinamento militare fra i due paesi.

Un corrispondente di Al-Mayadeen ha riferito che nella conversazione di oggi, entrambe le parti hanno discusso della situazione in Siria e della necessità del ritiro delle forze straniere che sono entrate illegalmente nel paese.

“Se il governo americano avesse potuto mettere in ginocchio l’Iran, la Siria e la resistenza, non avrebbe esitato per un momento”, ha detto Ayoub.

“Maggiore è il costo della sostenibilità, minore è il costo della resa”, ha continuato.

“Il Caesar Act (la legge USA sulle sanzioni) impedisce ai siriani di fornire cibo e medicine ai loro figli”, ha affermato a proposito delle sanzioni statunitensi contro la Siria. “Stiamo cercando di affrontare le conseguenze di questa legge”.

Per quanto riguarda i recenti attacchi aerei alle forze armate siriane, Ayoub ha dichiarato: “Israele è un partner forte nella guerra di aggressione contro la Siria”, sottolineando che “i gruppi terroristici sono parte dell’aggressione israeliana”.

Ayoub ha anche sottolineato che le forze armate siriane alla fine vinceranno, nonostante gli sforzi stranieri per impedire il loro successo.

Allo stesso tempo, Bagheri ha dichiarato: “Noi (Iran) rafforzeremo i sistemi di difesa aerea della Siria al fine di rafforzare la cooperazione militare tra i due paesi”.

Difesa aerea siriana

Per quanto riguarda la situazione nella Siria nordoccidentale, Bagheri ha dichiarato: “La Turchia è stata un po ‘in ritardo nell’adempiere ai suoi impegni alla vigilia del ritiro dei gruppi terroristici dalla Siria”.

“La Turchia deve sapere che i suoi problemi di sicurezza possono essere risolti attraverso negoziati e intese con la parte siriana, non attraverso una presenza militare sul suolo siriano”, ha continuato.

“Le persone e i paesi della regione non accolgono con favore la presenza degli Stati Uniti e la nostra risposta alla diffamazione degli Stati Uniti continua”, ha affermato.

“L’accordo firmato aumenta la nostra volontà di lavorare insieme per contrastare la pressione degli Stati Uniti”, ha concluso Bagheri.

L’Asse della Resistenza, quello tra Siria, Iran ed Hezbollah, continua a rafforzarsi e saprà affrontare le sfide messe in campo dal nemico. Non abbiamo ceduto in questi nove anni di guerra e tanto meno cederemo adesso ai tentativi degli imperialisti USA e dell’entità sionista di piegare i nostri popoli, ha concluso Bagheri.

Fonte: Al Masdar News

Traduzione e sintesi: Luciano Lago