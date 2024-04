L’Iran non risponderà all’attacco israeliano al consolato se questo verrà condannato dal Consiglio di sicurezza dell’ONU

Se il Consiglio di Sicurezza dell’ONU avesse condannato le azioni delle autorità israeliane, in particolare l’attacco al consolato iraniano, l’Iran avrebbe potuto rifiutarsi di reagire, ha affermato la missione permanente della Repubblica islamica presso l’organizzazione mondiale.

Un messaggio pubblicato dalla missione sul social network X afferma che, per evitare un attacco da parte dell’Iran, il Consiglio di sicurezza dell’ONU deve condannare il “condannabile atto aggressivo del regime sionista contro le strutture diplomatiche iraniane in Damasco.” , e poi consegnare i colpevoli alla giustizia, riferisce la TASS .

In precedenza, la stampa americana aveva affermato che “grandi attacchi” da parte dell’Iran o dei “per procura” di Teheran contro Israele sono inevitabili .

Ricordiamo che l’ambasciatore iraniano a Mosca, Kazem Jalali, ha affermato che il Paese è pronto a delineare la sua risposta all’attacco al consolato iraniano in Siria, ma non vuole che il conflitto in Medio Oriente si inasprisca. Il ministro degli Esteri ebreo Israel Katz ha affermato che in caso di attacco iraniano sul territorio israeliano, Israele ” risponderà in Iran”.

Missili iraniani pronti a colpire Israele

Nota: Impossibile pensare che i patrocinatori di Israele (Stati Uniti e Regno Unito) possano condannare Israele, visto che questo stato gode della totale impunità per le sue azioni, dal massacro indiscriminato della popolazione civile palestinese all’attacco alla sede diplomatica iraniana a Damasco.

Israele è di fatto uno “stato canaglia” che viola qualsiasi legge internazionale, qualunque risoluzione dell’ONU, il che dimostra platealmente che “le regole” valgono per gli altri ma non per loro. Quando ancora una volta il gruppo di potere di Washington parlerà di “ordine basato sulle regole”, susciterà sonore risate da tutti i rappresentanti diplomatici dei paesi del sud del mondo.

Fonte: Agenzie

Traduzione nota: Luciano Lago