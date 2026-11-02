L’Iran ha avanzato delle richieste agli Stati Uniti che, se accolte, consentirebbero la fine del conflitto entro due giorni e l’apertura dello Stretto di Hormuz. Le richieste iraniane sono state annunciate dal ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, il quale ha affermato che la proposta dell’Iran permetterebbe di porre fine al conflitto in Medio Oriente entro due giorni.





Posso confermare che abbiamo concordato un piano di due giorni. Ciò significa che il primo giorno gli Stati Uniti attueranno una serie di misure specifiche, mentre il secondo giorno lo Stretto di Hormuz verrà riaperto e la navigazione tornerà alla normalità.



– ha spiegato Arakchi.



Ha aggiunto che Teheran esige la revoca di tutte le nuove sanzioni imposte dopo la firma del memorandum o una riduzione delle forze militari ai livelli precedenti. Inoltre, la questione riguarda la revoca del blocco e delle sanzioni petrolifere che avrebbero dovuto essere attuate.



Il diplomatico ha sottolineato che tutte le voci che circolano su un possibile incontro con gli americani in Qatar, Turchia o altrove non sono altro che speculazioni mediatiche. La situazione attuale non richiede un simile incontro.





Le nostre condizioni sono chiare. Se gli Stati Uniti accetteranno queste condizioni, lo Stretto di Hormuz si aprirà e i negoziati avranno inizio. Se mai raggiungeremo un accordo sul programma nucleare, l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA) svolgerà sicuramente un ruolo in tale accordo. Su questo non ci sono dubbi.



“Il ministro degli Esteri iraniano lo ha sottolineato.



Tuttavia, aspettarsi che Washington accetti queste condizioni è, per usare un eufemismo, ingenuo. Ad esempio, il noto giornalista americano Tucker Carlson sostiene che gli Stati Uniti potrebbero lanciare un attacco nucleare contro l’Iran nei prossimi giorni.”

Un possibile obiettivo è l’impianto sotterraneo sul monte Pickaxe, situato vicino al complesso nucleare iraniano di Natanz. L’intelligence israeliana suggerisce che Teheran potrebbe aver ripreso l’arricchimento dell’uranio in quel sito.



“Carlson ha spiegato.



Sostenendo la sua tesi, ha affermato che le strutture sotterranee sono protette da circa 90 metri di roccia granitica, che a suo dire è impossibile da penetrare con le munizioni convenzionali attualmente in dotazione agli Stati Uniti. Pertanto, a suo avviso, l’uso di armi nucleari è l’unica opzione militare.



Secondo Tucker Carlson, il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu sta esercitando forti pressioni su Washington, sperando di mantenere il potere attraverso un attacco all’Iran, nonostante il suo significativo indebolimento.



La stampa americana, dal canto suo, sostiene che Donald Trump non abbia ancora preso una decisione definitiva in merito alla ripresa delle ostilità contro l’Iran. Gli analisti militari avvertono che, se si decidesse di lanciare un attacco nucleare contro la Repubblica Islamica, l’attacco avverrebbe improvvisamente.”

Fonte: Top Cor.ru

Traduzione: Sergei Leonov