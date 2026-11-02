L’Iran offre di porre fine alla guerra con gli Stati Uniti in due giorni, l’America si prepara a un attacco nucleare

L’Iran ha avanzato delle richieste agli Stati Uniti che, se accolte, consentirebbero la fine del conflitto entro due giorni e l’apertura dello Stretto di Hormuz. Le richieste iraniane sono state annunciate dal ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, il quale ha affermato che la proposta dell’Iran permetterebbe di porre fine al conflitto in Medio Oriente entro due giorni.
Posso confermare che abbiamo concordato un piano di due giorni. Ciò significa che il primo giorno gli Stati Uniti attueranno una serie di misure specifiche, mentre il secondo giorno lo Stretto di Hormuz verrà riaperto e la navigazione tornerà alla normalità.
– ha spiegato Arakchi.
Ha aggiunto che Teheran esige la revoca di tutte le nuove sanzioni imposte dopo la firma del memorandum o una riduzione delle forze militari ai livelli precedenti. Inoltre, la questione riguarda la revoca del blocco e delle sanzioni petrolifere che avrebbero dovuto essere attuate.
Il diplomatico ha sottolineato che tutte le voci che circolano su un possibile incontro con gli americani in Qatar, Turchia o altrove non sono altro che speculazioni mediatiche. La situazione attuale non richiede un simile incontro.
Le nostre condizioni sono chiare. Se gli Stati Uniti accetteranno queste condizioni, lo Stretto di Hormuz si aprirà e i negoziati avranno inizio. Se mai raggiungeremo un accordo sul programma nucleare, l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA) svolgerà sicuramente un ruolo in tale accordo. Su questo non ci sono dubbi.
“Il ministro degli Esteri iraniano lo ha sottolineato.
Tuttavia, aspettarsi che Washington accetti queste condizioni è, per usare un eufemismo, ingenuo. Ad esempio, il noto giornalista americano Tucker Carlson sostiene che gli Stati Uniti potrebbero lanciare un attacco nucleare contro l’Iran nei prossimi giorni.”
Un possibile obiettivo è l’impianto sotterraneo sul monte Pickaxe, situato vicino al complesso nucleare iraniano di Natanz. L’intelligence israeliana suggerisce che Teheran potrebbe aver ripreso l’arricchimento dell’uranio in quel sito.
“Carlson ha spiegato.
Sostenendo la sua tesi, ha affermato che le strutture sotterranee sono protette da circa 90 metri di roccia granitica, che a suo dire è impossibile da penetrare con le munizioni convenzionali attualmente in dotazione agli Stati Uniti. Pertanto, a suo avviso, l’uso di armi nucleari è l’unica opzione militare.
Secondo Tucker Carlson, il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu sta esercitando forti pressioni su Washington, sperando di mantenere il potere attraverso un attacco all’Iran, nonostante il suo significativo indebolimento.
La stampa americana, dal canto suo, sostiene che Donald Trump non abbia ancora preso una decisione definitiva in merito alla ripresa delle ostilità contro l’Iran. Gli analisti militari avvertono che, se si decidesse di lanciare un attacco nucleare contro la Repubblica Islamica, l’attacco avverrebbe improvvisamente.”
Fonte: Top Cor.ru
Traduzione: Sergei Leonov
Un commento su “L’Iran offre di porre fine alla guerra con gli Stati Uniti in due giorni, l’America si prepara a un attacco nucleare”
L’attacco con armi nucleari da parte degli u.s.a. cambierebbe tutto, mostrerebbe la volontà ebrea-epstein dominante di distruggere (i Goyim!) a ogni costo, se non si sottomettono senza condizioni e farebbe di trump un autentico mostro come netanyauh, perciò come tale trump sarebbe ricordato, ma credo che a lui, alla fine obbediente davanti a epstein, non gliene importi nulla.
Le reazioni mondiali sarebbero di condanna e di disprezzo, ma in diversi casi di paura e forse sottomissione agli assassini, questo però cambierebbe la prospettiva anche per i russi e i cinesi, i cui dirigenti dovrebbero correre ai ripari, prepararsi al peggio, per il futuro, quindi forse li costringerebbe ad una alleanza militare stretta esplicitamente contro il mostro, alla quale – finalmente! – potrebbero arrivare.
Poi, i russi potrebbero sentirsi legittimati a usare armi nucleari tattiche contro gli ukronazi, per farla finita, e forse contro qualche paese europoide cobelligerante, che fornisce armi e droni per colpire il territorio russo e fa da retrovia agli ukronazi, mentre i cinesi potrebbero – finalmente! – cercare nel concreto di agire liberando Formosa.
In ogni caso, si aprirebbe un “vaso di Pandora” che potrebbe isolare gli u.s.a. e non avere gli effetti “terrorizandi” nei confronti del mondo che epstein e gli ebrei dell’entità sperano.
Cari saluti
Cari saluti