L’Iran nella SCO: Porta o custode dell’Asia occidentale?

Con il veto SCO dell’Iran, nessun altro paese dell’Asia occidentale può aderire all’alleanza economica e di sicurezza orientale senza l’approvazione di Teheran. Questa è una notevole posizione di leva per gli iraniani, che hanno ottenuto dall’oggi al domani l’accesso a un mercato da 6 trilioni di dollari e la cooperazione militare con le maggiori potenze asiatiche.

Dopo un lungo processo durato 15 anni, il 4 luglio l’Iran ha finalmente raggiunto un importante traguardo: la piena adesione alla prestigiosa Shanghai Cooperation Organization ( SCO ), la preminente alleanza per la sicurezza dell’est.

Questo evento storico non solo ha segnato l’Iran come la prima nazione dell’Asia occidentale a unirsi a questo potente gruppo asiatico dedito alla sicurezza, alla cooperazione economica e umanitaria, ma ha anche consolidato la posizione della SCO con un formidabile schieramento di membri tra cui Cina, India, Tagikistan, Kazakistan, Uzbekistan, Kirghizistan, Russia, Pakistan e ora Iran.

Questo risultato riflette un clamoroso fallimento della strategia degli Stati Uniti per isolare i suoi avversari attraverso l’imposizione di punizioni economiche unilaterali, o “sanzioni”. La SCO, in netto contrasto con l’occidente, non riconosce più queste misure unilaterali come ostacoli legittimi e sceglie invece di sostenere solo le decisioni legalmente vincolanti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

L’inutilità dei tentativi atlantisti di isolare Teheran diventa evidente se si considera l’incredibile numero di 4.540 misure economiche unilaterali imposte dall’occidente all’Iran, tutte volte a isolare la Repubblica islamica.



Fallimento delle sanzioni statunitensi

Queste misure, che sono in vigore da quando l’ordine esecutivo 12170 del presidente Jimmy Carter ha congelato circa 12 miliardi di dollari di beni iraniani il 14 novembre 1979, non sono riuscite a raggiungere l’obiettivo prefissato di ostacolare la cooperazione internazionale con l’Iran.

In effetti, si potrebbe sostenere che gli Stati Uniti abbiano inavvertitamente ostacolato le proprie ambizioni. Imponendo indiscriminatamente sanzioni a vari Paesi, Washington si è invece trovata sempre più isolata. Ciò è stato persino riconosciuto dal segretario al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen, che ad aprile ha avvertito che:

“Quando usiamo sanzioni finanziarie legate al ruolo del dollaro c’è il rischio che nel tempo possa minare l’egemonia del dollaro… Certo, crea un desiderio da parte della Cina, della Russia, dell’Iran di trovare un’alternativa”.

Attualmente, cinque membri permanenti della SCO su nove sono attualmente soggetti a sanzioni statunitensi o ne hanno subito l’impatto in passato: Iran, Russia, Cina, India e Pakistan.

I restanti tre membri sono stati indirettamente colpiti dalle azioni unilaterali dell’occidente, rendendo la loro collaborazione essenziale per mitigare i danni causati da queste misure punitive. Il futile obiettivo di isolare gli stati che si scontrano con gli interessi di Washington è chiaramente fallito, mentre la SCO continua a rafforzare i legami tra questi paesi.

Iran: la porta di Shanghai verso l’Asia occidentale

Uno degli obiettivi primari della SCO è rafforzare la cooperazione economica tra gli Stati membri, che detiene un immenso potenziale per l’Iran un tempo isolato. L’adesione a questo blocco fornisce agli iraniani una porta d’accesso ai mercati dell’Asia centrale, aprendo opportunità per miliardi di dollari. Nel settembre 2022, Mehdi Safari, viceministro degli esteri iraniano per la diplomazia economica, ha giustamente descritto questa adesione come una promettente opportunità per fiorenti affari e commercio.

L’influenza della SCO sul commercio globale è aumentata sin dal suo inizio nel 2001, con la sua quota di commercio mondiale passata dal 5,4% nel 2001 al 17,5% nel 2020, secondo i dati doganali cinesi. Ancora più drammatico, il valore del commercio globale dei paesi membri della SCO è cresciuto da soli 667 miliardi di dollari nel 2001 a 6,06 trilioni di dollari nel 2020.

Indubbiamente, l’escalation della concorrenza tra le grandi potenze tra Cina, Russia e Stati Uniti ha svolto un ruolo fondamentale nell’accelerare l’adesione dell’Iran alla SCO.

La preoccupazione della Russia per la guerra in Ucraina e la crescente concorrenza della Cina hanno motivato questi due paesi a rafforzare le loro relazioni, anche con stati che cercano di sfuggire all’egemonia politica e finanziaria degli Stati Uniti, e sono aperti alla collaborazione. Anche gli Stati amici degli Stati Uniti oggi hanno valide ragioni economiche per resistere alle pressioni occidentali che mirano a limitare la loro cooperazione con Pechino e Mosca.

Guardie dela Rivouzione Iraniana

Gli Stati Uniti, percependo la SCO come un blocco ostile guidato da Cina e Russia che sfida il suo dominio globale post Guerra Fredda, sottolineano l’importanza del fatto che l’Iran diventi il ​​primo paese dell’Asia occidentale ad aderire a un’organizzazione guidata da queste due potenze.

Questo sviluppo è pronto a ispirare altri paesi della regione a seguire l’esempio, sia per assicurarsi una posizione accanto alle potenze emergenti sia per garantire che la rappresentanza dell’Asia occidentale nell’organizzazione rimanga diversificata e inclusiva.

Oggi, la competizione geopolitica tra Cina, Stati Uniti e Russia si estende oltre una singola arena geografica, comprendendo una battaglia per l’influenza e la formazione del nuovo ordine mondiale in tutti i continenti. Mentre le potenze emergenti e le loro organizzazioni cercano di espandere le loro sfere di influenza, la presenza dell’Iran nella SCO diventa un incentivo cruciale per promuovere una maggiore cooperazione con l’Asia occidentale.

Ottenendo l’adesione permanente all’organizzazione, l’Iran ha ora raggiunto circa il 40% della popolazione mondiale e il 30% della produzione economica globale , accesso che può incanalare verso l’Asia occidentale.

Inoltre, la SCO rappresenta circa il 60% della popolazione dell’Eurasia. Considerando la traiettoria delle relazioni economiche tra gli stati membri della SCO dalla fondazione dell’organizzazione nel 2001, l’Iran è pronto a diventare una porta d’ingresso per attrarre progetti per miliardi di dollari verso l’Asia occidentale, in particolare quelli che contribuiscono alla crescita dell’Asia orientale.

La sicurezza collettiva di SCO

La piena adesione dell’Iran alla SCO influisce anche sul suo peso sulla sicurezza regionale ed eurasiatica, soprattutto in considerazione dei tre obiettivi di sicurezza chiave dell’organizzazione: combattere il terrorismo, i progetti separatisti e l’estremismo, come delineato nell’articolo 1, sezione 3 della Carta della SCO .

L’Iran ha dimostrato la sua capacità e determinazione nel contrastare il terrorismo all’interno dei suoi confini, estendendo le sue misure di sicurezza ai paesi vicini e affrontando direttamente i gruppi terroristici oltre i suoi confini.

La cooperazione di Teheran con i governi di Damasco e Baghdad per contrastare il terrorismo in quei paesi, e il suo successo nello sconfiggere l’ISIS e altri gruppi terroristici, sono un’indicazione dell’efficacia delle forze militari e politiche iraniane nello stabilire la sicurezza nella regione.

L’adesione dell’Iran alla SCO può quindi migliorare la capacità collettiva degli Stati membri di combattere le attività terroristiche nelle vaste aree coperte dall’organizzazione. Durante il suo discorso al 23° Consiglio dei Capi di Stato della SCO, che ha coinciso con l’adesione ufficiale dell’Iran al blocco, il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha sottolineato la disponibilità dell’Iran a condividere la sua esperienza e capacità all’interno dei meccanismi della SCO, mirando a una regione libera da terrorismo, estremismo e separatismo.

L’inclusione dell’Iran nella struttura antiterrorismo regionale della SCO, costituita ai sensi dell’articolo 10 della Carta della SCO, rafforza la sua sicurezza e la cooperazione militare contro il terrorismo, l’estremismo, il contrabbando di armi e le minacce informatiche.

L’adesione dell’Iran alla SCO consente anche la partecipazione ad esercitazioni militari congiunte, come l'”Esercitazione della missione di pace”, che promuove i legami di difesa con l’Asia centrale, la Russia e la Cina. Ciò potrebbe facilitare l’espansione delle esportazioni di armi dell’Iran, in particolare nel campo dei droni , verso le nazioni dell’Asia centrale.

Dopo l’ammissione dell’Iran nella SCO, un articolo del Jerusalem Post osservava che “una crescente preoccupazione si sta diffondendo nel mondo occidentale, principalmente a causa delle molteplici implicazioni dei crescenti legami militari dell’Iran con Russia e Cina”.

Quando ad ottobre scadranno le restrizioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sui trasferimenti di missili balistici iraniani , l’Iran guadagnerà ancora più libertà nel commercio di armi con i membri della SCO, fonte di estrema apprensione per gli atlantisti.

Teheran come custode dell’Asia occidentale

In conformità con l’articolo 16 della carta SCO, l’adesione di un nuovo membro al blocco richiede l’accordo unanime tra tutti i membri permanenti, concedendo a ciascuno di questi membri pieno potere di veto. In passato, la domanda di adesione dell’Iran ha subito ritardi a causa dell’opposizione del Tagikistan, derivante dalle accuse secondo cui l’Iran avrebbe inviato combattenti nella guerra civile del paese negli anni ’90. Tali problemi sono stati completamente risolti, da qui la recente adesione dell’Iran alla piena adesione.

I paesi dell’Asia occidentale aspirano sempre più ad aderire a organizzazioni guidate da Pechino e Mosca, come i BRICS e la SCO, ciascuno spinto da motivazioni diverse. I loro obiettivi includono sfidare l’inclusione esclusiva dell’Iran in questi gruppi, promuovere una più forte cooperazione economica con le potenze asiatiche, rafforzare le collaborazioni di difesa o stabilire un contrappeso alle organizzazioni occidentali.

Attualmente, la SCO comprende sei paesi dell’Asia occidentale come membri del dialogo: Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Kuwait, Bahrain e Turkiye, insieme all’Egitto del Nord Africa. Di conseguenza, la transizione all’adesione permanente per questi paesi richiede il consenso dell’Iran, garantendo potenzialmente all’Iran una leva nelle sue relazioni con i suoi rivali regionali. Questo potente status è quello che Mosca e Pechino non avrebbero mancato di calcolare quando hanno designato l’Iran come primo membro permanente dell’Asia occidentale della SCO.

Riunione SCO

L’insediamento dell’Iran come membro permanente della SCO segna un significativo trionfo negli sforzi di politica estera della Repubblica islamica , migliorando le prospettive di cooperazione di difesa, economica e umanitaria tra l’Iran e le influenti potenze asiatiche.

L’influenza geostrategica dell’Iran

La presenza dell’Iran all’interno di un’organizzazione guidata da Cina e Russia aiuta anche queste potenze a rafforzare ulteriormente la loro presenza nell’Asia occidentale, rafforzando così il loro equilibrio geostrategico nei confronti degli Stati Uniti nella regione.

Indubbiamente, lo stato di occupazione israeliano è tra le parti più preoccupate per quanto riguarda l’adesione permanente dell’Iran, preoccupazioni che derivano dalle potenziali strade che apre alla difesa iraniana e alla collaborazione militare.

Inoltre, l’inclusione duratura dell’Iran nella SCO potrebbe servire da incentivo per i suoi rivali regionali a cercare rappresentanza al tavolo di Shanghai, temendo una nuova asimmetria nell’equilibrio di potere interno dell’Asia occidentale. Di conseguenza, il potere di veto dell’Iran all’interno della SCO diventa una carta strategica che può essere utilizzata per affermare la propria influenza e incidere sui comportamenti di altre nazioni che mirano a unirsi alla potenza della sicurezza economica dell’Asia.

Mohamad Hassan Sweidan

Fonte: The Cradle

Traduzione: Luciano Lago