L’Iran nel mirino

di Manlio Dinucci

Il Gruppo dei Sette (Stati Uniti, Canada, Gran Bretagna, Germania, Francia, Italia e Giappone), convocato da Giorgia Meloni perché attualmente sotto presidenza italiana, “ ha condannato in modo inequivocabile e nei termini più forti l’attacco diretto e le azioni senza precedenti dell’Iran contro Israele .

Ha così espresso “ piena solidarietà e sostegno a Israele ” e ha riaffermato “ il nostro impegno per la sua sicurezza ”. Il G7 tace sul fatto che il lancio di droni e missili è avvenuto in risposta all’attacco israeliano al consolato iraniano a Damasco (Siria), in cui sono rimasti uccisi più di dieci diplomatici e ufficiali. Non sa che il governo iraniano aveva avvertito con largo anticipo la Casa Bianca dell’azione dimostrativa che avrebbe intrapreso.

In questo modo gli Stati Uniti e la Gran Bretagna – che da tempo dispiegano forze aeree, navali e terrestri in Medio Oriente – sono stati in grado di abbattere facilmente molti droni e missili iraniani, mentre Israele, per abbattere questi, ha utilizzato i sistemi di difesa aerea che erano stati consegnati da parte degli Stati Uniti. Gli stessi Stati Uniti e la Germania forniscono il 99% delle importazioni di armi di Israele. Il 69% delle importazioni di armi israeliane proviene da produttori statunitensi e il 30% è fornito da produttori tedeschi. Queste enormi forniture belliche consentono a Israele di condurre una guerra ad alta intensità a Gaza e, allo stesso tempo, di effettuare attacchi crescenti in Libano e Siria. Tutto ciò fa parte del piano con cui gli Stati Uniti e i loro alleati cercano di mantenere attraverso la guerra il dominio su questa regione, che stanno adesso perdendo.

L’Iran è nel loro mirino soprattutto perché è diventato membro dei BRICS insieme a Russia e Cina, e svolge un ruolo chiave come crocevia del corridoio Nord-Sud della Russia e della Nuova Via della Seta della Cina.

La Germania ha fornito a Israele cinque sottomarini della classe Dolphin e sta per consegnarne un sesto. Altri tre sottomarini di classe Dakar, destinati a Israele, saranno ancora costruiti dalla società Thyssenkrupp sulla base di un contratto da 3 miliardi di euro.

Tutti i sottomarini Dolphin sono stati modificati dalla Thyssenkrupp per poter lanciare missili a testata nucleare, del tipo americano Popeye Turbo. Ed è una maggiore capacità di attacco nucleare che avranno i nuovi sottomarini Dakar che la Germania fornirà a Israele. Ciò consente a Israele di avere sottomarini d’attacco nucleari permanentemente lungo le coste iraniane, mentre altri missili nucleari sono pronti per il lancio su piattaforme aeree e terrestri, puntati contro l’Iran e altri paesi della regione.

