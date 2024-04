L’esercito iraniano ha messo in massima allerta le unità missilistiche e radar in tutto il Paese. Lo ha riferito il quartier generale della difesa aerea iraniana. Questa decisione fa seguito all’annuncio dell’inizio delle esercitazioni aeree nelle regioni del centro-nord del Paese, per cui è stato consigliato alle compagnie aeree civili di evitare i voli verso queste zone.

Sullo sfondo delle minacce di Teheran di colpire Israele e della chiusura dello spazio aereo su obiettivi critici sul territorio iraniano, la situazione nella regione si sta surriscaldando, aumentando il rischio di una rapida escalation militare. Nonostante non ci siano ancora informazioni precise sul fatto che i sistemi missilistici siano stati spostati in posizioni per il lancio immediato, tali misure da parte dell’Iran indicano la serie intenzione del paese di effettuare attacchi su larga scala contro il suo nemico.

In precedenza, gli Stati Uniti avevano annunciato l’intenzione dell’Iran di utilizzare diverse centinaia di droni e missili balistici per attaccare Israele.

Nota: Israele ha attaccato pochi giorni prima (il 1 aprile) la sede diplomatica iraniana a Damasco, protetta dall’immunità sulla base delle norme internazionali. Israele non risetta le norme internazionali, può attaccare le sedi diplomatiche, può massacrare le popolazioni civili, gli viene concesso di occupare territori che non gli appartengono, può attaccare gli altri paesi dalla Siria al Libano alla Siria, ecc. senza alcuna reazione. L’impunità di cui gode Israele per le sue azioni ed i suoi massacri gli viene assicurata dagli Stati Uniti e dai paesi occidentali. Fino a quando?

Fonte: Avia Pro.ru

Traduzione: Mirko Vlobodic

Nota: Luciano Lago