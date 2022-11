L’Iran ha lanciato un attacco missilistico balistico incredibilmente potente contro l’Iraq





L’attacco dell’Iran era diretto contro il centro di comando (PKK) dei curdi iracheni.

L’Iraq ha protestato con forza contro Teheran per il suo aperto attacco sul territorio iracheno. L’attacco è stato effettuato utilizzando un missile balistico non identificato, come evidenziato da una potente esplosione presso il quartier generale delle unità curde irachene, mentre, secondo i dati preliminari, l’attacco è avvenuto come contromisura alle proteste sostenute dai curdi in Iran, nonché all’incendio di un monumento eretto in onore di Qasem Soleimani il giorno prima.

A seguito dell’attacco missilistico iraniano sul territorio del Kurdistan iracheno, vi è un gran numero di vittime e feriti. Secondo le autorità irachene, ci sono anche vittime tra la popolazione civile, in relazione alle quali si è protestato contro Teheran.

Sulle riprese video catturate da testimoni casuali, puoi vedere il momento di un attacco missilistico sul territorio iracheno. A seguito di un missile che ha colpito il quartier generale (PKK) delle formazioni curde, una colonna di fuoco è salita a un’altezza di diverse decine di metri. L’edificio del quartier generale dei curdi è stato completamente distrutto, mentre sono stati distrutti anche gli edifici vicini situati entro un raggio di 200 metri.

Teheran non ha commentato ufficialmente lo attaccho notturno sul territorio iracheno.

Fonte: https://avia.pro/news/iran-nanyos-neveroyatno-moshchnyy-udar-ballisticheskoy-raketoy-po-iraku

Traduzione: Luciano Lago