L’Iran ha lanciato sistemi di difesa aerea Khordad 3 in Siria, gli stessi che hanno abbattuto un drone strategico USA

da Redazione

L’Iran ha iniziato a schierare i suoi sistemi di difesa aerea autonomi in Siria per proteggere le sue postazioni avanzate.

La recente dichiarazione dell’Iran sul rafforzamento del sistema di difesa aerea della Siria da parte dei sistemi missilistici antiaerei iraniani viene rapidamente messa in pratica. Al momento, ci sono prove che un aereo da trasporto militare iraniano sia atterrato in Siria. Lo scopo del trasporto era quello di fornire almeno tre sistemi di difesa aerea Khordad-3 nella Repubblica araba, dispiegandolo nella parte orientale della SAR per contrastare aerei e droni nemici.

In precedenza, il sistema di difesa aerea iraniano Khordad-3 era già riuscito a dimostrare la sua efficienza con successo, abbattendo l’avanzato drone di ricognizione strategico americano RQ-4, che si era introdotto nello spazio aereo iraniano, e quindi c’è la possibilità che i sistemi di difesa aerea iraniani non falliranno , soprattutto considerando che la loro portata effettiva fino a 105 chilometri, che consente di coprire una vasta area dello spazio aereo.

Missili iraniani Khordad 3 difesa aerea

Secondo alcuni rapporti, che non hanno ancora ricevuto la conferma ufficiale, i sistemi di difesa aerea iraniani sono stati dispiegati nelle strutture militari iraniane nella provincia siriana di Deir ez-Zor, che vengono sempre più di frequente attaccati da aerei e droni sconosciuti ma facilmente individuabili nella mano israeliana.

Le difese aeree autonome installate in Siria dall’Iran possono essere il fattore che farà desistere Israele dalle sue frequenti incursioni sullo spazio aereo siriano, vista l’inerzia inspiegabile dei sistemi russi nel contrastare tali incursioni.

L’Iran non rimarrà di certo inerte di fronte agli attacchi del nemico sionista.

Fonte: Avia Pro.ru

Traduzione: Sergei Leonov