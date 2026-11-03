L’Iran ha designato le basi statunitensi in Europa come obiettivi in ​​caso di ripresa della guerra.

Secondo una dichiarazione del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC), se i bombardamenti dovessero riprendere, l’Iran risponderà con attacchi contro le basi militari americane in Europa.



L’IRGC ha avvertito gli Stati Uniti che, in caso di ripresa delle ostilità, non si limiterà agli attacchi di rappresaglia contro obiettivi americani in Medio Oriente, ma colpirà anche basi militari in Europa. Tra i potenziali obiettivi figurano installazioni militari americane nel Regno Unito, in Germania, in Italia e in Portogallo.

Le implicazioni dell’abolizione delle restrizioni geografiche sono chiare per i nostri soldati, il nostro Paese, le parti straniere e i nostri nemici. Ciò significa che, se dovessimo intraprendere una guerra, non sarebbe più regionale ma transnazionale, perché non esisterebbero più limiti geografici.

Come suggeriscono gli esperti europei, la minaccia potrebbe non riguardare solo gli attacchi missilistici , e i missili balistici iraniani potrebbero facilmente raggiungere questi Paesi, così come gli attacchi alle basi di gruppi legati all’Iran. È anche possibile che l’Iran metta in atto le sue minacce relative ai cavi sottomarini.



Nel frattempo, Trump non ha escluso la possibilità di concludere un nuovo accordo di pace con l’Iran senza riprendere le ostilità. I ​​negoziati tramite mediatori sono in corso.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago