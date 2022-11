L’Iran ha costruito un’arma ipersonica in grado di volare cinque volte la velocità del suono, entrare e uscire dall’atmosfera e colpire sistemi antimissilistici avanzati, afferma Teheran

L’Iran afferma di aver sviluppato un missile ipersonico che è inarrestabile da tutte le attuali difese antiaeree.

Il generale Amirali Hajizadeh, capo dell’unità aerospaziale dell’IRGC, ha dichiarato giovedì che Teheran ora possiede un missile balistico che si muove “ad alta velocità e può manovrare dentro e fuori l’atmosfera”, rendendo più difficile l’abbattimento.

generale Amirali Hajizadeh (IRGC aerospaziale )

Il generale Hajizadeh ha affermato che il missile è progettato per prendere di mira i sistemi antiaerei nemici e rappresenta un “balzo generazionale” in avanti in termini di tecnologia militare di Teheran.

Fino ad ora, solo la Russia era nota per possedere la tecnologia ipersonica. Si pensa che la Cina abbia testato un’arma simile l’anno scorso, mentre anche gli Stati Uniti sono in fase di test.

La Corea del Nord ha mostrato quelli che sembrano essere missili ipersonici alle parate militari, ma non è chiaro se la tecnologia sia funzionale. L’Iran non aveva pubblicamente riconosciuto di aver lavorato su un’arma del genere prima d’ora.

Sebbene il termine “ipersonico” sia vagamente definito, è generalmente usato per riferirsi a un’arma ad alta velocità e altamente manovrabile che può essere guidata verso un bersaglio.

I missili lo fanno utilizzando la tecnologia “scramjet”, che li aumenta nell’atmosfera a una velocità superiore a quella del suono, o uscendo dall’atmosfera e poi sfiorandola sopra, il che aumenta anche la loro velocità.

Nel caso della Russia, queste armi sono missili Kinzhal lanciati dai suoi jet e “veicoli plananti” Avangard che secondo Mosca sono montati sulle sue nuove armi nucleari Sarmat.

Si pensa che la Cina abbia testato il proprio “veicolo planante” questa volta l’anno scorso e la Corea del Nord ha mostrato quelli che sembrano essere “veicoli plananti” alle sue parate, anche se non è chiaro se funzionino davvero.

L’America è nota per aver testato sia gli scramjet che la tecnologia dei veicoli plananti, ma non ha riconosciuto pubblicamente la costruzione di un’arma utilizzando la tecnologia.

La Russia ha utilizzato i missili Kinzhal in Ucraina, ma la tecnologia dei veicoli plananti non è ancora stata testata in combattimento.

“Questo missile balistico ipersonico è stato sviluppato per contrastare gli scudi di difesa aerea”, ha detto Hajizadeh, citato dall’agenzia di stampa iraniana Fars.

“Sarà in grado di violare tutti i sistemi di difesa antimissilistica”, ha detto il generale, aggiungendo che credeva che ci sarebbero voluti decenni prima che si sviluppasse un sistema in grado di intercettarlo.

“Questo missile, che prende di mira i sistemi antimissilistici nemici, rappresenta un grande salto generazionale nel campo dei missili”.

L’annuncio arriva dopo che l’Iran ha ammesso sabato di aver inviato droni in Russia, ma ha affermato di averlo fatto prima della guerra in Ucraina.

Il Washington Post ha riferito il 16 ottobre che l’Iran si stava preparando a spedire missili in Russia, ma Teheran ha respinto il rapporto definendolo “completamente falso”.

Arriva anche in un momento di proteste che hanno scosso l’Iran dalla morte il 16 settembre di Mahsa Amini dopo il suo arresto per presunta violazione del codice di abbigliamento femminile della Repubblica islamica.

Sia l’Iran che la Russia sono oggetto di severe sanzioni: l’Iran dopo che gli Stati Uniti si sono ritirati unilateralmente dall’accordo nucleare del 2015 e la Russia da quando ha invaso l’Ucraina a febbraio.

I due paesi hanno risposto alle sanzioni rafforzando la cooperazione in aree chiave per aiutare a sostenere le loro economie.

Mercoledì l’Iran ha ospitato il capo della sicurezza russo Nikolai Patrushev per colloqui su argomenti che secondo la parte russa includevano “la lotta contro il terrorismo e l’estremismo” nonché misure per contrastare l’interferenza occidentale (foto sopra).

Un missile ipersonico è manovrabile, rendendo più difficile la localizzazione e la difesa. (……..)

Gli Stati Uniti hanno ripetutamente espresso preoccupazione per il fatto che tali lanci potrebbero potenziare la tecnologia dei missili balistici dell’Iran, estendendosi alla potenziale consegna di testate nucleari.

A marzo, il governo degli Stati Uniti ha imposto sanzioni alle attività missilistiche dell’Iran.

Washington ha affermato all’epoca che le misure punitive seguivano “il recente attacco missilistico dell’Iran ad Arbil, in Iraq, nonché gli attacchi missilistici di delegati iraniani (dallo Yemen) contro l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti”.

L’Iran mercoledì ha avvertito i suoi vicini, inclusa l’Arabia Saudita, che si sarebbe vendicato contro le mosse per destabilizzarlo nel mezzo delle proteste scatenate dalla morte di Amini.

“Vorrei dire all’Arabia Saudita che il nostro destino e quello di altri paesi della regione sono collegati tra loro”, ha detto il ministro dell’Intelligence Esmail Khatib.

‘L’Iran ha finora adottato la pazienza strategica, ma non può garantire che manterrà questa pazienza strategica se le ostilità contro il nostro paese continueranno.

“Se la repubblica islamica decide di punire questi paesi, i loro palazzi di vetro crolleranno e non godranno più di stabilità”, ha affermato Khatib.

Il ministro ha anche avvertito la Gran Bretagna che “pagherebbe” per aver ospitato media ostili in lingua persiana che riferiscono (sobillando) le proteste del caso Amini.

Tale annuncio è arrivato dopo che le Guardie Rivoluzionarie sono state accusate questa settimana di aver lanciato minacce di morte contro due giornalisti che lavoravano per la televisione “Iran International” con sede a Londra.

Il proprietario del canale saudita, Volant Media, ha affermato che la polizia britannica li aveva avvertiti di “minacce credibili alle loro vite”.

Fonte: dailymail.co.uk/news/

Traduzione: Luciano Lago