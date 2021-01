L’IRAN ESPANDE LA RETE DI INTELLIGENCE VICINO A GIORDANIA E ISRAELE

da Redazione

La situazione a Idlib nel nord della Siria sembra essere, ancora una volta, sull’orlo dell’escalation, con gli Stati Uniti preoccupati per ciò che sta accadendo in patria e la Turchia che tenta di spingere verso Ain Issa, mentre questa città viene presa di mira dai suoi stessi miliziani.

La minaccia terroristica è tutt’altro che rimossa e gli attacchi sono comuni, i momenti di calma nell’est e nel nord-ovest del paese sembrano essere pochi e rari. La situazione che sta emergendo è, in larga misura, dovuta alle azioni della Turchia e alle sue politiche distruttive di sostegno ai gruppi terroristi filoturchi.

Anche Ankara ne soffre, poiché molti dei gruppi che sostiene, ufficialmente o meno, sembrano desiderosi di mordere la mano che li alimenta. Il 16 gennaio, le truppe turche nei posti di osservazione a Idlib sono state prese di mira dal fuoco dei cecchini di un gruppo terrorista che si fa chiamare “Saryat Ansar Abu Baker As-Siddiq”. Secondo il gruppo stesso, tre soldati turchi sono stati uccisi. Uno sembra essere in condizioni critiche.

Questo è il terzo attacco del gruppo contro la Turchia, il primo nel novembre del 2020 e poi nel dicembre del 2020. L’attacco di dicembre ha provocato la morte di un soldato turco. Occasionalmente si verificano altri rapporti di delegati turchi che attaccano le forze armate di Ankara.

L’esercito turco mantiene più di 60 postazioni, campi e basi in tutta la Grande Idlib. La maggior parte di loro si trova in aree controllate dai terroristi e gli attacchi contro di loro sono piuttosto rari a causa degli stretti legami di Ankara con i terroristi che operano nell’area. Tuttavia, come dimostrano i recenti attacchi, questa politica ha alcuni lati deboli per il personale turco schierato.

Ankara sta tentando di invadere l’area controllata dalle forze democratiche siriane (SDF), tentando di stabilire un posto di osservazione vicino ad Ain Issa. È prevista una spinta sulle posizioni delle SDF (curdi), ma ci sarà una difesa.

Nel frattempo, l’Iran ha ampliato la sua presenza in Siria nonostante gli infiniti tentativi israelo-statunitensi di opporsi.

Le forze di Teheran hanno dispiegato un sistema di intelligence dei segnali lungo il confine della Siria con la Giordania. Questo può essere usato per spiare le forze statunitensi dispiegate in Giordania o anche su Israele.

L’Iran ha ampie opportunità, è probabile che Tel Aviv sia in secondo piano, poiché è probabile che l’amministrazione Biden degli Stati Uniti sosterrà Israele meno di quella di Trump. Ciò fornisce a Teheran la possibilità di consolidare e rafforzare la sua posizione e preparare una risposta asimmetrica ai suoi avversari geopolitici.

Forze progovernative in Siria

È probabile che si verifichi un nuovo round di scontro nella zona di conflitto, con l’esercito arabo siriano ancora in lotta per sbarazzarsi delle cellule ISIS presenti nel deserto di Homs-Deir Ezzor, la Turchia concentrata sulle SDF e presa di mira dai militanti in Idlib e l’Iran che cercano di concentrarsi sui suoi avversari.

Sia Ankara che Teheran stanno probabilmente prendendo la possibilità di migliorare le loro posizioni in Siria a causa della tregua nell’attività americana di fronte al caos senza precedenti negli Stati Uniti. Allo stesso tempo, la nuova amministrazione statunitense probabilmente non sosterrebbe lo sforzo di ritiro delle truppe annunciato da Trump. Quindi, Washington ha ancora una parola da dire.

Fonte: South Front

Traduzione: Luciano Lago