L’Iran è preoccupato per “terroristi e sionisti” al confine settentrionale – ministro degli Esteri

l ministro degli esteri iraniano ha ribadito le preoccupazioni di Teheran per le politiche dell’Azerbaigian, compresi i suoi legami militari con Israele. Le tensioni tra le nazioni vicine sono aumentate il mese scorso a causa di esercitazioni militari e tasse di transito.

Parlando in una conferenza stampa a Mosca, Hossein Amir-Abdollahian ha detto che l’Iran vuole avere buoni rapporti con tutti i suoi vicini, ma non esiterà ad agire di conseguenza, se una “certa nazione” al suo confine settentrionale non ricambierà questo atteggiamento.

Il funzionario, che si trovava nella capitale russa per incontrare il suo omologo, Sergey Lavrov, si riferiva all’Azerbaigian, le cui relazioni con l’Iran sono peggiorate a settembre.

“Certamente non tollereremo cambiamenti geopolitici o un cambiamento della mappa nel Caucaso meridionale. E abbiamo serie preoccupazioni per la presenza di terroristi e sionisti in quella regione”, ha detto.

L’anno scorso, l’Azerbaigian ha combattuto con successo una guerra con la vicina Armenia e le forze della regione separatista del Nagorno-Karabakh.

Baku aveva ripreso il controllo di alcuni dei territori che aveva perso durante la guerra per l’indipendenza del Nagorno-Karabakh degli anni ’90, prima che i combattimenti cessassero sotto un accordo di pace mediato dalla Russia.

Prima della guerra, l’Iran aveva accesso ai trasporti virtualmente esentasse verso l’Asia occidentale e la Russia attraverso il Nagorno-Karabakh sostenuto dall’Armenia. Il vittorioso Azerbaigian ha iniziato a imporre tasse ai camionisti iraniani che passavano nel territorio che aveva riconquistato. Ha inoltre arrestato due conducenti, innescando una lite diplomatica con Teheran.

Un’altra lamentela iraniana deriva da un’esercitazione militare, che l’Azerbaigian ha tenuto a metà settembre sul suo territorio insieme a Pakistan e Turchia, una nazione che ha aiutato l’Azerbaigian a costruire le sue forze armate per la guerra con l’Armenia. L’esercitazione è stata percepita come una minaccia dall’Iran, che ha risposto con manovre militari proprie, condotte la scorsa settimana vicino al confine settentrionale con l’Azerbaigian. Baku, a sua volta, ha considerato le azioni iraniane aggressive.

Ad aggiungere benzina al fuoco sono gli stretti legami dell’Azerbaigian con l’arcinemico dell’Iran, Israele, che è un importante fornitore di equipaggiamento militare per l’Azerbaigian. Teheran teme che Baku possa concedere agli israeliani o a qualche altra forza l’accesso al suo territorio per lanciare operazioni ostili contro l’Iran.

Alla richiesta di commentare la posizione della Russia sulla questione , Lavrov ha affermato che Mosca ha favorito i legami economici e la diplomazia regionali e ha avuto un atteggiamento cauto nei confronti degli sviluppi militari. Ha espresso la speranza che Baku e Teheran siano in grado di risolvere le loro divergenze attraverso un nuovo meccanismo di consultazione denominato 3+3, che includa le tre nazioni del Caucaso di Armenia, Azerbaigian e Georgia e i suoi vicini, Russia, Turchia e Iran.

“Siamo contrari a un aumento dell’attività militare nella regione. Contro qualsiasi esercitazione militare di natura provocatoria” , ha detto il ministro russo, sottolineando che anche l’Azerbaigian è preoccupato per le manovre iraniane.

Lavrov ha invitato Teheran a ratificare una convenzione sul Mar Caspio del 2018, che prevede una disposizione contro la concessione di una piattaforma a nazioni terze per lanciare atti di aggressione contro altre nazioni membri. L’Iran è l’unico dei cinque firmatari che deve ancora ratificare il trattato.

Fonte: RT News

Traduzione: Luciano Lago