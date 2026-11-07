L’Iran è più fiducioso: si prepara ad affrontare una guerra di vendetta “trumpiana”.

.Di Mohammad Khawajoui

La sconfitta dei “Repubblicani” alle elezioni di metà mandato statunitensi solleva interrogativi sulla possibilità che essa possa fungere da deterrente per il presidente americano Donald Trump, impedendogli di trascinare il suo Paese in un’altra guerra di vasta portata contro l’Iran.

Ciò solleva anche interrogativi analoghi sulla traiettoria che Teheran adotterà nel prossimo periodo, dopo essere riuscita a imprimere il proprio marchio sugli equilibri interni americani, prolungando il confronto e infliggendo un costo esorbitante agli Stati Uniti.

Finora, Trump sembra persistere nella sua ostinazione, ignorando le cause della sua sconfitta elettorale, mentre il ruolo provocatorio del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu continua, e la sua permanenza al potere dipende ora dallo scoppio di nuovi conflitti.

In cambio, dalle dichiarazioni dei funzionari iraniani emerge che i risultati delle due elezioni, americana e israeliana, hanno contribuito ad accrescere il livello di fiducia in sé stessa di Teheran, che ora considera la situazione di stallo tra Trump e Netanyahu come il risultato diretto della propria resilienza e della propria capacità di sventare i loro obiettivi più ambiziosi nello scontro, o addirittura come l’indicatore di una bussola geopolitica che comincia a inclinarsi a suo favore e a quello dei suoi alleati nella regione.

In questo contesto, il consigliere della Guida Suprema iraniana per gli affari internazionali, Ali Akbar Velayati, ha dichiarato ieri che “l’Iran è ormai diventato uno dei principali artefici del sistema regionale”, descrivendo questa situazione come “una realtà che non può essere eliminata o sostituita” e ritenendo che “lo tsunami dei cambiamenti geopolitici in Medio Oriente abbia travolto le elezioni in Israele e negli Stati Uniti”.

Da parte sua, il capo dell’organizzazione “Mobilitazione” (Basij), affiliata alle “Guardie Rivoluzionarie”, Hossein Taeb, ha deriso le pretese americane di voler plasmare il mondo e il Medio Oriente, dichiarando che “la scintilla del vero cambiamento è già stata accesa nel cuore stesso dell’America e di Israele. Ne percepiremo presto le ripercussioni e le manifestazioni su vari fronti e teatri”.

Tuttavia, gli osservatori a Teheran concordano sul fatto che le conseguenze di queste due scadenze non porteranno a una risoluzione della crisi fondamentale, soprattutto perché le condizioni favorevoli a un’escalation restano invariate.

Sebbene l’Iran sia riuscito a controllare il fattore tempo, a mantenere l’iniziativa e a spostare la pressione sul territorio avversario, ciò non significa in alcun modo la dissipazione delle minacce o l’instaurazione di una formula di deterrenza definitiva e assoluta.

Moustafa Najafi, analista strategico vicino al segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano (generale Mohsen Rezaei), in un’intervista ad Al-Akhbar non ha escluso la possibilità che Washington ricorra a misure ad alto rischio, o addirittura a opzioni militari, dopo le elezioni. Ha tuttavia mitigato questa valutazione, sottolineando che i recenti risultati elettorali hanno aumentato il costo di una simile decisione e limitato il margine di manovra di Trump. Impegnarsi in una nuova guerra – quando i conflitti precedenti non hanno prodotto vantaggi significativi – non farebbe altro che esacerbare la crisi economica, intensificare le pressioni interne e porre gli Stati Uniti di fronte a ulteriori complessità nella regione.

Ciononostante, Najafi ritiene che “i risultati elettorali non significhino in alcun modo la fine del confronto con l’Iran. Trump possiede ancora un considerevole arsenale di strumenti politici, economici e militari, mentre la sconfitta elettorale del Partito Repubblicano non si traduce necessariamente in un cambiamento nei calcoli strategici delle fazioni anti-iraniane all’interno degli Stati Uniti”.

Egli ritiene che “le pressioni esercitate da Trump potrebbero condurre a due traiettorie opposte: o lo spingeranno verso un’avventura militare, nella speranza di ottenere un successo clamoroso che sconvolgerebbe il panorama politico e cambierebbe le regole del gioco, oppure lo indurranno a intraprendere un processo di risoluzione rapido e ostentato”.

Riguardo alla natura dei rapporti tra Trump e Netanyahu dopo le elezioni, Najafi ritiene che “se dovesse concretizzarsi un potenziale accordo tra Iran e Stati Uniti, Trump e (il suo vicepresidente, JD) Vance sarebbero in grado di scavalcare Netanyahu, o addirittura costringerlo ad accettare il compromesso”.

Tuttavia, se i canali diplomatici rimarranno bloccati e la posizione “né guerra né pace” persisterà, Trump continuerà ad avere un bisogno impellente di Netanyahu e delle capacità militari e di sicurezza di cui Israele dispone.

Dal punto di vista iraniano, egli chiarisce che “per comprendere l’attuale approccio dell’Iran, è necessario andare oltre la semplicistica dicotomia basata sulla scelta esclusiva tra negoziato e guerra. Negli ultimi mesi Teheran si è adoperata per mantenere aperti i canali diplomatici, bloccando al contempo qualsiasi tentativo di trasformare il negoziato in uno strumento per imporre concessioni unilaterali”.

In sintesi, Teheran voleva trasformare il fattore tempo in una variabile strategica a proprio vantaggio. Allo stesso tempo, Najafi mette in guardia dal confondere il successo nel guadagnare tempo con il conseguimento di un trionfo strategico definitivo, consigliando a Teheran di “adottare una serie di linee guida per il periodo a venire, tra cui spiccano lo sfruttamento delle divisioni interne alle correnti politiche statunitensi riguardo alla guerra, il consolidamento e il potenziamento del sistema di deterrenza, il rafforzamento del fronte interno e lo sviluppo delle capacità di resistenza nazionale”.

Da parte sua, il ricercatore di affari internazionali Aref Dehghan Dar, in un’intervista ad Al-Akhbar, ritiene che “la vittoria dei Democratici, nonostante i limitati vincoli istituzionali che imporrà alle azioni di Trump nei prossimi due anni, non cambierà il suo profilo comportamentale nei confronti dell’Iran. Al contrario, potrebbe esacerbare la sete di vendetta di Trump e incitarlo ad adottare misure non convenzionali”.

Dehghan Dar osserva che “l’attuale fase di transizione (tra la formazione della nuova coalizione di governo in Israele e il riassetto degli equilibri all’interno del Congresso degli Stati Uniti) costituisce una congiuntura ad alto rischio, densa di probabilità di escalation, in quanto entrambe le parti potrebbero cercare di sfruttare questo vuoto per passare all’offensiva contro l’Iran e innescare un conflitto di portata e durata limitate, sebbene l’atteggiamento e il comportamento di Teheran sul campo costituiscano una variabile decisiva nel delineare gli esiti di questa traiettoria”.

Egli ritiene che le azioni iraniane, prima fra tutte la chiusura dello Stretto di Hormuz, siano state uno dei fattori principali alla base della “ondata blu” nelle elezioni statunitensi e che la politica iraniana post-elettorale si evolverà secondo un equilibrio tra “diplomazia e mobilitazione militare”.

Spiega che “sul fronte militare, l’Iran si sforza, mantenendo il suo stato di prontezza e inviando messaggi di avvertimento sulla possibilità di infliggere duri colpi all’avversario, di aumentare il costo di qualsiasi potenziale avventura militare.

Sul fronte diplomatico, cerca, attraverso l’apertura alla mediazione regionale (come Qatar, Arabia Saudita, Turchia e Pakistan), sfruttando la spaccatura tra Washington e Tel Aviv, nonché le divisioni interne americane, e costruendo ponti con i movimenti pacifisti, per gestire questa fase di transizione estremamente delicata.

Pertanto, secondo Dehghan Dar, la grande strategia per la prossima fase ruoterà probabilmente attorno alla combinazione di “resistenza alle pressioni e aspettative, in attesa di cambiamenti nella situazione”.

Fonte: Media

Traduzione: Fadi Haddad