L’Iran condanna i recenti attacchi statunitensi all’esercito siriano e ai gruppi antiterrorismo alleati e denuncia la presenza illegale di truppe statunitensi in Siria.

Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Naser Kanani, ha accusato questo venerdì, tramite Twitter, l’amministrazione statunitense di aver giustificato i recenti attacchi compiuti dal suo esercito aggressore alle forze popolari e antiterroristiche siriane come “una risposta diretta”. ai continui attacchi e minacce contro le truppe statunitensi [sul suolo siriano]”.

Il diplomatico persiano ha chiarito che, “in sostanza, la presenza delle forze di occupazione statunitensi in Siria ei loro atti di aggressione contro i difensori dell’indipendenza e dell’integrità territoriale della Siria sono illegali e deplorevoli”.

Il tweet del portavoce della diplomazia persiana arriva il giorno dopo che il Dipartimento della Difesa statunitense (il Pentagono) aveva comunicato che erano stati ordinati gli attacchi lanciati martedì contro le installazioni militari dell’esercito siriano e dei suoi alleati a Deir Ezzor (territorio siriano orientale). dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

“Su richiesta del presidente Biden, le forze armate statunitensi hanno effettuato attacchi aerei di precisione a Deir Ezzor, in Siria. Questi attacchi di precisione hanno lo scopo di difendere e proteggere le forze statunitensi da attacchi come quello del 15 agosto contro le truppe statunitensi da parte di gruppi sostenuti dall’Iran”, ha affermato il portavoce del Pentagono, il colonnello Joe Buccino.

La reazione del governo iraniano non si è fatta attendere, quando Kanani ha bollato l’attacco statunitense come un “atto terroristico” e una “flagrante violazione della sovranità e dell’integrità territoriale della Siria”. Tuttavia, il diplomatico persiano ha rifiutato qualsiasi collegamento tra il paese persiano e gli obiettivi attaccati.

Cosa ci fanno le truppe americane in Siria?

Gli Stati Uniti e i loro alleati sono insediati in Siria dal 2014, senza la debita autorizzazione del governo di Damasco, con il pretesto di combattere il gruppo terroristico Daesh, e Washington in diverse occasioni ha sponsorizzato e addestrato di nascosto gruppi antigovernativi estremisti . Gli Stati Uniti e le loro milizie alleate, le cosiddette forze democratiche siriane (SDF), controllano da anni quasi il 70 per cento dei pozzi petroliferi siriani dove Washington ha installato basi illegali, da dove quasi quotidianamente contrabbanda grandi quantità di petrolio siriano su camion betoniere e lo trasferisce in Iraq.

Pozzi petrolio Siria sotto occupazione USA

La Siria denuncia il massiccio saccheggio dell’80% del suo petrolio da parte degli Stati Uniti

L’occupazione del territorio siriano, il sostegno diretto di Washington ai terroristi e il massiccio furto di petrolio greggio siriano – la principale fonte di reddito per il popolo siriano – da parte delle truppe statunitensi hanno aggravato l’odio della popolazione siriana nei confronti degli Stati Uniti, che ha reso le truppe degli Stati Uniti e le loro basi obiettivi legittimi per le forze siriane filo-governative. Il governo siriano, a sua volta, ha promesso più e più volte di sottrarre il Paese ai terroristi ed espellere definitivamente gli invasori.

Fonte: https://www.hispantv.com/noticias/politica/550324/iran-siria-eeuu-ataques

Traduzione: Luciano Lago