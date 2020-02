L’Iran avverte Israele: qualsiasi attacco alle nostre forze in Siria o altrove riceverà un dura risposta

da Redazione





Il portavoce del ministero degli Esteri Iraniano, Abbas Musaví, ha risposto alle recenti dichiarazioni di un capo del regime di Israele e ha sottolineato che la Repubblica islamica dell’Iran risponderà in modo schiacciante e con forza a qualsiasi aggressione o stupido atto di “Israele” contro gli interessi iraniani nella regione, compresa la Siria.



Musavi ha denunciato la natura terroristica e occupante del regime sionista, ha assicurato che le sue fondamenta e la sua idiosincrasia negli ultimi 70 anni sono state l’occupazione della Palestina e dei paesi vicini, massacri, saccheggi, omicidi e aggressioni dei paesi limitrofi (Libano e Siria).

Il portavoce ha ricordato che la presenza dell’Iran in Siria è avvenuta su invito e in accordo con il governo siriano allo scopo di combattere il terrorismo sponsorizzato dagli USA e “Israele”, ed ha aggiunto: “Il nostro Paese non esiterà a proteggere la presenza delle sue forze in Siria, visto che queste difendono la loro sicurezza nazionale e i loro interessi regionali, daremo una risposta schietta e schiacciante a qualsiasi atto aggressivo o stupido. “

Esercitazione Missili iraniani

L’Iran denuncerà anche le minacce di guerra e le difficili dichiarazioni del regime di occupazione prima delle organizzazioni internazionali, ha concluso.

Nota: Come ha dimostrato con l’attacco missilistico sulla base USA in Iraq, l’Iran è in grado di colpire obiettivi nemici in tutta le regione, Israele incluso, e non mancherà di attuare la sua rappresaglia contro Israele, nel caso che il regime sionista attui qualsiasi nuova provocazione.

La precisione e la potenza dei missili iraniani si è manifestata nel caso dell’attacco alla base USA in Iraq, di cui ancora non è definitivo il bilancio delle vittime fra i soldati USA, questo costituisce un preavviso per coloro che cercheranno di attaccare le forze iraniane.

Resta esplicito il senso dell’avvertimento che Teheran ha inviato ad Israele, non sottovalutate la nostra capacità di reazione.

Fonte: Irna

Traduzione e nota: Luciano Lago