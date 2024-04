L’Iran avverte gli Stati Uniti di “stare alla larga” mentre prepara la risposta all’attacco israeliano

Da parte sua, Washington ha chiesto a Teheran di “non attaccare le strutture americane” nella regione.

L’Iran ha esortato gli Stati Uniti a “stare lontani” mentre le sue forze si preparano a rispondere a Israele per l’attacco mortale al consolato iraniano nella capitale siriana, ha detto il vice capo dello staff per gli affari politici della presidenza iraniana, Mohammad Jamshidi.

“In un messaggio scritto, la Repubblica islamica dell’Iran avverte i leader americani di astenersi dall’essere trascinati nella trappola [del primo ministro israeliano Benjamin] Netanyahu: state lontani per non essere feriti”, ha scritto venerdì sul suo account Twitter.X, aggiungendo che in risposta Washington ha chiesto a Teheran “di non attaccare le strutture statunitensi”.

Da parte sua, Washington non ha commentato la questione. Allo stesso tempo, secondo Bloomberg, la Casa Bianca avrebbe comunicato direttamente a Teheran che gli Stati Uniti non erano a conoscenza dell’imminente attacco israeliano. Si suggerisce che la comunicazione fosse un tentativo di impedire che le forze e le basi statunitensi dispiegate in Medio Oriente venissero attaccate.

Va notato che questo venerdì il ministro della Difesa della Repubblica islamica, Mohammad Reza Ashtiani, ha dichiarato che Tel Aviv riceverà un “duro colpo” dall’attacco in Siria. “L’entità di occupazione israeliana subirà un duro colpo per aver ucciso i consiglieri iraniani”, ha detto.

A sua volta, il consigliere per le comunicazioni del Consiglio di Sicurezza della Casa Bianca, John Kirby, ha espresso la preoccupazione dell’amministrazione del presidente americano Joe Biden per l’escalation delle tensioni tra Iran e Israele. “Nessuno vuole che questo conflitto peggiori”, ha detto il portavoce, affermando che gli Stati Uniti non vogliono vedere “Israele attaccato direttamente dall’Iran”.

Fonte: Hispan tv

Traduzione: Luciano Lago