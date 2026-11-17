Il segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale iraniano , Mohsen Rezaei, ha avvertito sabato che le azioni degli Stati Uniti e di Israele potrebbero indurre Teheran a riconsiderare la propria adesione al Trattato di non proliferazione nucleare (TNP).

«Restiamo pienamente fedeli alla fatwa (editto religioso) della Guida Suprema e non abbiamo modificato la nostra dottrina nucleare , ma non sappiamo cosa succederà in seguito. Tutto dipende dal comportamento di Washington», ha dichiarato Rezaei all’emittente panaraba Al Jazeera.

Riguardo al conflitto con gli Stati Uniti , Rezaei ha indicato che, tramite i paesi mediatori Qatar e Pakistan , hanno comunicato all’amministrazione Trump le condizioni per la cessazione della guerra e sono in attesa di una risposta.

Come ha spiegato, queste richieste includono la cessazione delle ostilità su tutti i fronti, lo sblocco dei fondi congelati e la revoca del blocco navale . ” È nell’interesse di Washington accettare le nostre condizioni per porre fine alla guerra”, ha affermato.

In quest’ottica, poche ore dopo ha specificato sui suoi social media che ” l’Iran ha comunicato al governo degli Stati Uniti sette condizioni per avviare eventuali negoziati”.

“Il messaggio di Teheran è chiaro e inequivocabile: se Washington vuole uscire dal pantano in cui si è cacciata ed evitare di sprofondarvi ulteriormente, non ha altra alternativa che accettare i diritti e le condizioni dell’Iran “, ha affermato.

Ciononostante, ha sottolineato che “conosciamo i punti deboli delle forze militari statunitensi e siamo più preparati che mai a neutralizzare i loro attacchi aerei “.

Fonte: El Confidencial

Traduzione: Luciano Lago