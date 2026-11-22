Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno attaccato con missili e droni due radar di difesa aerea Patriot statunitensi nelle basi di Al-Rifaa e Awali in Bahrein.

Sabato sera, le forze aerospaziali del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) iraniane hanno condotto un’operazione combinata di missili e droni contro le posizioni dell’esercito statunitense nelle basi di Al-Rifaa e Awali in Bahrein.

Secondo una dichiarazione dell’ufficio stampa del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC), l’operazione è stata condotta in risposta alla continua aggressione e violazione dello spazio aereo della Repubblica Islamica dell’Iran da parte degli Stati Uniti.

Durante l’operazione, sono stati colpiti due radar appartenenti al sistema di difesa aerea Patriot dell’esercito statunitense, dislocato nelle basi.

🚨 ULTIMAHORA | CGRI ataca dos radares de defensa aérea de EE.UU. en Baréin



🔸 El CGRI afirma haber atacado con misiles y drones dos radares de defensa aérea estadounidenses en las bases de Al-Riffa y Awali, en Baréin. pic.twitter.com/re5SL26KMH — HispanTV (@Nexo_Latino) November 21, 2026

La nota sottolinea che “le costose operazioni di scorta e copertura aerea dell’esercito statunitense nella regione non solo non sono riuscite a raggiungere i loro obiettivi, ma hanno anche provocato numerose perdite di equipaggiamento e imbarcazioni protette dalle sue forze, sia in mare che in aria”.

Il documento spiega inoltre che l’operazione contro le posizioni militari statunitensi è avvenuta dopo che due droni da ricognizione e combattimento MQ-1 e MQ-9 dell’esercito americano avevano violato lo spazio aereo iraniano.

Le Guardie Rivoluzionarie hanno avvertito che lo spazio aereo iraniano rappresenta una linea rossa per le Forze Armate del Paese e che nessuna violazione da parte di un Paese o di una forza aggressore resterà senza una risposta forte e decisa.

Nello stesso sabato, le Guardie Rivoluzionarie hanno annunciato che, proseguendo le loro innovazioni e le operazioni difensive di successo, sono riuscite a intercettare e distruggere il 19° drone MQ-1 nei cieli sopra l’isola di Sirik (sud).

In precedenza, l’esercito iraniano aveva riferito di aver colpito un caccia F-16 statunitense nel Golfo Persico venerdì, costringendo il pilota ad interrompere la missione e ad effettuare un atterraggio di emergenza.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago