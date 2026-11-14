L’Iran all’ONU: gli Stati Uniti “sono l’aggressore, non la vittima”; non hanno alcuna autorità per accusarci

L’Iran ha affermato che gli Stati Uniti non hanno l’autorità per accusare Teheran, poiché sono stati loro a iniziare l’aggressione, e ha invitato le Nazioni Unite a smetterla di invertire i ruoli di “aggressore e vittima”.

Nel suo intervento al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, l’ambasciatore e vice rappresentante permanente della Repubblica Islamica dell’Iran presso l’ONU, Qolamhosein Darzi, ha criticato venerdì le posizioni degli Stati Uniti e di alcuni Paesi occidentali, accusando Washington di aver scatenato la guerra e l’aggressione nella regione. A tal proposito, ha sottolineato che “gli Stati Uniti non sono nella posizione di accusare l’Iran”.

Darzi ha denunciato che “gli Stati Uniti e il regime israeliano hanno violato apertamente il diritto internazionale e la Carta delle Nazioni Unite scatenando guerre di aggressione ingiustificate contro l’Iran”.

Darzi ha sottolineato che le cause profonde della situazione attuale e dell’insicurezza che circonda lo Stretto di Hormuz sono le guerre di aggressione non provocate lanciate dagli Stati Uniti e dal regime israeliano il 13 giugno 2025 e il 28 febbraio 2026.

“Gli Stati Uniti sono l’aggressore, non la vittima”, ha dichiarato Darzi, condannando l’assassinio della Guida suprema della Rivoluzione islamica, l’ayatollah Seyyed Ali Khamenei, di alti funzionari iraniani e di scienziati nucleari.

A questo proposito, ha criticato il fatto che “alcuni membri di questo Consiglio, in particolare gli occidentali, in coordinamento e collusione con l’aggressore, stiano cercando di distorcere i fatti, ignorare le cause profonde della situazione attuale e invertire le posizioni della vittima e dell’aggressore”.

Riferendosi al bilancio delle vittime della guerra, il diplomatico iraniano ha riferito che oltre 5.000 persone innocenti, tra cui 254 bambini e 251 donne, hanno perso la vita negli attacchi israelo-americani.

Ha inoltre denunciato che gli attacchi indiscriminati e su larga scala perpetrati dalle parti aggressori hanno preso di mira le infrastrutture civili iraniane, tra cui impianti industriali, ponti, ospedali, reti di trasporto e impianti energetici.

Scuola di Minab in Iran distrutta dagli USA

In questo contesto, ha citato l’attacco missilistico statunitense Tomahawk contro una scuola a Minab, in cui sono morti 168 bambini, e l’attacco a uno stadio a Lamerd, che ha causato la morte di almeno 21 civili.

Darzi ha inoltre condannato il Segretario alla Guerra statunitense Pete Hegseth per aver dichiarato “nessuna pietà, nessuna tregua” – una flagrante violazione del diritto internazionale umanitario – e ha citato le ripetute minacce del Presidente Donald Trump di distruggere ponti civili e centrali elettriche iraniane.

“Gli Stati Uniti non possono bombardare l’Iran, violarne la sovranità, attaccare le infrastrutture civili, imporre un blocco militare e navale e usare metodi coercitivi illegali (…) per punire collettivamente 90 milioni di persone, e poi aspettarsi che lo Stretto di Hormuz torni alla normalità come se nulla fosse accaduto”, ha sottolineato.

Ha chiarito che se Washington è veramente impegnata in una soluzione diplomatica, deve porre fine immediatamente e incondizionatamente alla sua aggressione, offrire garanzie credibili che non si ripeterà, rispettare la sovranità dell’Iran, revocare il blocco navale e tutte le altre misure coercitive unilaterali e illegali, e dimostrare sul campo il suo autentico impegno per la diplomazia.

Il 28 febbraio, gli Stati Uniti e il regime israeliano hanno lanciato un’aggressione militare non provocata contro l’Iran, assassinando la Guida Suprema della Rivoluzione Islamica, nonché alti comandanti militari e civili. La guerra ha comportato attacchi diffusi contro aree civili, causando numerose vittime e danni.

Nelle ultime settimane, gli Stati Uniti hanno minacciato l’Iran di riprendere gli attacchi e hanno adottato misure per esercitare nuove pressioni economiche sul Paese persiano.

In risposta, diverse branche delle Forze Armate iraniane hanno annunciato di essere pronte a rispondere a qualsiasi aggressione al di fuori dei confini geografici della regione, in linea con le direttive della Guida Suprema della Rivoluzione Islamica, l’Ayatollah Seyed Mojtaba Khamenei.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago