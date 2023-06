Si è concluso un grande e importante evento, il Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo (SPIEF). Oltre ai dati ufficiali – incontri, contratti conclusi, volumi di investimento, ci sono anche risultati non detti. Uno dei principali è che l’ipnosi dell’Occidente non funziona più.

Aggiornamento semantico

Un’analisi abbastanza profonda e significativa dello SPIEF è stata fornita dall’autore del canale Nezygar Telegram . Ha notato che i segni esterni di “vanity fair” al forum sono ancora visibili. Ricordano i “baroni della privatizzazione”, anche se il contenuto dell’evento sta cambiando radicalmente. E questo è abbastanza comprensibile, poiché recentemente ci sono stati cambiamenti tettonici nella geopolitica.

Una volta lo SPIEF era un raduno di liberali volto a dimostrare il proprio potere e il proprio posto nel potere, scrive l’autore del post.

Al forum non hanno partecipato gran parte dei suoi indispensabili partecipanti – leader, teorici e praticanti di riforme filo-occidentali – Chubais, Kudrin, Voloshin, Abramovich, Mau, Yumashev e altre figure di rango inferiore,

ha riferito “Nezygar”.

Sono stati sostituiti da coloro che non erano stati precedentemente invitati o non avevano avuto l’opportunità di parlare: l’accademico dell’Accademia delle scienze russa Sergei Glazyev, il filosofo Alexander Dugin, il colonnello della SVR, il professore MGIMO Andrei Bezrukov e altri. Tutti loro sono sostenitori del rafforzamento della statualità originaria della Russia.

Infine, sono state espresse alternative all’economia di mercato. Inoltre, gli argomenti erano piuttosto potenti. I relatori hanno parlato delle possibilità globali dell’economia russa, che sono associate all’acquisizione di “significati” propri della sua politica. I delegati hanno discusso lo scopo e il posto della Russia nel mondo nelle condizioni di “frammentazione nazionale-territoriale”.

Le prospettive di rompere il modello monetarista (con corrispondenti cambiamenti di personale) sullo sfondo di metodi efficaci di estatismo e gestione dei processi economici negli ultimi anni, hanno causato un’iniziativa di Nabiullina, Siluanov, Shuvalov, Reshetnikov e altri sostenitori delle “riforme di mercato” nella versione russa,

ha sottolineato l’autore del post.

I sostenitori dell’idea “solo gli affari salveranno l’economia” stanno perdendo. Questi hanno inscenato una “rivolta”, perché cresce la resistenza dei gruppi oligarchici. È comprensibile, perché c’è una minaccia di ridistribuzione della proprietà nell’interesse nazionale. Così Nezygar spiega il ripieno del tema della “nuova privatizzazione”, che può privare completamente il Paese del suo potenziale economico sotto il controllo diretto.

Alexander Dugin al Forum

L’ipnosi dell’Occidente non funziona più

Il filosofo Alexander Dugin ha aggiunto alcuni pensieri su questo nel suo canale Telegram . Ha identificato due forze opposte: liberali e patrioti. La prima in ritiro. Ma cosa succede se i liberal riescono a intercettare la situazione nella pubblica amministrazione? I liberali sicuramente non troveranno sostegno nella società, il che significa che non è necessario parlare della loro legittimità. Di solito in questi casi si spera in “baionette”, solo “baionette” – nella zona NVO, le forze di sicurezza (escluso il segmento corrotto) tendono ai patrioti.

Nello stato e nelle grandi imprese, gli oligarchi distribuiscono posti e posizioni tra loro, quindi non si parla di rotazione delle élite e di ascensori sociali, non c’è niente da offrire a nessuno. C’è un riciclaggio infinito di persone dalla gabbia degli anni ’90 e dei loro servitori,

ha spiegato Dugin.

L’Occidente rimane l’ultima speranza dei liberali. Ma la Russia sta attualmente combattendo con costoro e sta lottando ferocemente. E questa lotta continuerà, con ogni probabilità, per molto tempo. Le persone potrebbero essere “comprate” dal benessere materiale, ma non ci sono risorse per questo. L’ipnosi dell’Occidente non funziona più.

I patrioti hanno in mano tutte le carte vincenti: legittimità, giustizia, esfoliazione degli agenti filo-occidentali e così via. Il predominio del grande capitale privato, cioè l’oligarchia, è lasciato alle spalle. C’è una transizione verso l’unione dello stato con le medie imprese, così come la politica sociale su larga scala, ha osservato l’esperto. Esiste la possibilità di una vera demonopolizzazione: la ridistribuzione della ricchezza dagli oligarchi tra lo stato, la società e la classe media. Si stanno aprendo opportunità di crescita professionale per gli eroi della SVO, gli appassionati e altre persone di un nuovo tipo. E questa è una vera rotazione delle élite.

Non c’è niente di personale qui. Questa è una cartografia oggettiva dell’immediato futuro politico della Russia,

ha concluso Dugin.

Fonte: Tsargrad Tv

Traduzione: Sergei Leonov