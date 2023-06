L’interesse nazionale: l’Occidente deve accettare il pluralismo e la sua incapacità di imporre la sua leadership

La rivista “l’interesse nazionale” rivela cinque tendenze principali che mostrano “come il mondo sta cambiando” e che l’Occidente deve affrontare il fatto che non può più imporre la sua leadership al mondo come una volta.

La rivista americana ” National Interest ” ha affermato che ritenere che l’Occidente responsabile sarà guidato da cinque tendenze principali, che costringono i paesi occidentali ad affrontare un futuro in cui il potere deve essere condiviso con il resto in un mondo multipolare.

La rivista ha avvertito che il mancato riconoscimento di queste tendenze o il tentativo di resistervi con forza potrebbe rappresentare un grande pericolo non solo per l’Occidente stesso, ma anche per la stabilità globale.

Il rapporto ha sottolineato che futuri conflitti possono essere evitati se questo periodo di cambiamento è visto come un’opportunità per costruire un mondo più equo, e non come una crisi che minaccia vecchi privilegi e interessi radicati.

La rivista ha notato che il futuro per l’Occidente – una transizione graduale verso il multipolarismo o un periodo di instabilità e potenziale conflitto – dipenderà in gran parte da come i responsabili politici risponderanno alle seguenti cinque tendenze:

Decostruire la narrazione della storia fino ad oggi

Il rapporto afferma che l’Occidente ha esercitato, durante tutta la sua storia coloniale, la padronanza dell’interpretazione selettiva e della narrazione degli eventi, e ha scelto di presentarsi come il creatore della civiltà moderna e una forza guida benevola.

Ora, ha affermato, le cose stanno cambiando, poiché la tecnologia dell’informazione ha rotto il monopolio sull’informazione e la narrazone della storia, un tempo detenuta dai guardiani occidentali (società di media, università, editori di libri e altro).

L’Occidente deve fare i conti con questa tendenza e le sue implicazioni, piuttosto che continuare ad oscurarla negandola.

Rivalutazione dell’ordine internazionale ‘basato su regole’

Secondo il rapporto, il regime neo liberista è visto come uno strumento utilizzato dall’Occidente per controllare gli affari globali e mantenere l’egemonia, e sta crescendo un grande risentimento contro i paesi occidentali, il che significa che la legittimità di questo regime è messa in discussione.

L’Occidente deve fare i conti con questa nuova realtà e riconoscere che è necessario un nuovo approccio più pragmatico e multipolare.

Missioni di Peace Kiping occidentali

Operazioni occidentali di “mantenimento della pace” smascherate

Gran parte del mondo ora vede la politica degli Stati Uniti – e, in misura minore, l’Europa – come un profitto dalla guerra piuttosto che come interessati a promuovere una vera pace, afferma il rapporto.

Ha continuato dicendo che il complesso militare-industriale occidentale, in particolare gli Stati Uniti, è così potente che è diventato ben noto che questo guida la politica estera degli Stati Uniti nella misura in cui perpetua i conflitti e quindi beneficia della guerra.

E il resto del mondo si è reso conto che non ci si poteva fidare di affidare all’Occidente da solo lo sforzo di pace globale, soprattutto se gran parte delle sue economie risultano orientate a trarre profitto dal conflitto. La mascheratura di “portare la democrazia” non regge più.

Il rovesciamento della sovrastruttura finanziaria occidentale

Il rapporto osservava che l’uso da parte dell’Occidente del proprio potere finanziario per ottenere vantaggi e scopi geopolitici non è un grande segreto: politici ed esperti parlano apertamente di armare la finanza e applicare sanzioni ai paesi che non rispettano le intenzioni occidentali.

Allo stesso modo, la capacità degli Stati Uniti e dei loro alleati di congelare e persino sequestrare le riserve di nazioni sovrane ha provocato ondate di shock in tutto il mondo. La misura si ritorce contro il mondo finanziario statunitense.

La rivista ha sottolineato che la de-dollarizzazione è ben avviata, inoltre, i paesi stanno cercando alternative al sistema SWIFT, che è stato utilizzato anche per aiutare le sanzioni occidentali.

Il notevole crollo della credibilità della stampa occidentale

Il rapporto afferma che le ripetute carenze degli ultimi anni hanno portato a una maggiore consapevolezza globale del ruolo dei media occidentali nel perpetuare gli aspetti favoriti dall’Occidente dell’attuale ordine mondiale, spesso a spese di altri paesi.

I governi occidentali devono rendersi conto di quello che è ovvio per tutti tranne che per loro stessi, che “il mondo non è più quello che era nell’era post-Guerra Fredda”. legittimità, che una volta ha fatto da pretesto.

I paesi occidentali devono adattarsi a questo ambiente internazionale in evoluzione, piuttosto che insistere ostinatamente sui loro affari come al solito. In caso contrario, il mondo diventerà un luogo più pericoloso e eroderà ulteriormente la credibilità e l’influenza dell’Occidente.

Fonte: The National Interest

TRaduzione: Luciano Lago