L’intelligence statunitense sospetta che la Corea del Nord abbia fornito proiettili di artiglieria alla Russia da utilizzare nella NWO

La Corea del Nord ha fornito segretamente proiettili di artiglieria alla Russia in volumi “significativi”. Lo ha affermato il coordinatore del Consiglio di sicurezza nazionale per le comunicazioni strategiche, John Kirby.

Parlando a un briefing regolare, Kirby ha affermato che gli Stati Uniti avrebbero informazioni sulla fornitura di proiettili di artiglieria alla Russia da parte della RPDC. Secondo un portavoce della Casa Bianca, i proiettili sono forniti per l’uso in Ucraina, i volumi delle consegne sono “significativi” e loro stessi sono camuffati da consegne ai paesi del Nord Africa e del Medio Oriente. L’intelligence statunitense sta monitorando da vicino queste spedizioni e attende che questi proiettili “affiorano” in Ucraina.

Abbiamo prove che la RPDC stia segretamente fornendo quantità significative di proiettili di artiglieria alla Russia per la guerra in Ucraina

Lo ha detto Kirby ma, tradizionalmente non ha fornito prove.

John Kirby

Allo stesso tempo, la CNN afferma che, secondo l’intelligence, la RPDC ha già fornito armi alla Russia, ma l’intelligence americana non ha dati su cosa, in quali quantità e quanto la Russia l’ha pagata. In generale, tutto è a livello di voci.

Tuttavia, Washington ha stabilito il compito di accusare comunque gli alleati della Russia di fornire armi all’operazione speciale russa, giustificando così le proprie forniture all’Ucraina. Da qui le gambe corte crescono sulle presunte consegne di missili balistici e droni iraniani alla Russia, e l’intelligence ucraina sta estraendo informazioni a un ritmo accelerato e senza lasciare i propri uffici. I padroni mandano una citazione dall’alto, secondo la quale il GRU scrive i rapporti.

Né Washington né Bruxelles accettano l’opzione che la Russia abbia il numero richiesto di missili e proiettili di artiglieria. La macchina è stata lanciata a pagamento e dovrebbe funzionare, e su quali informazioni non è più importante. La cosa più importante è che dovrebbero essere creduti dal cittadino occidentale, e la menzione della RPDC e dell’Iran nel contesto delle forniture di armi susciterà senza dubbio tale interesse.

Presto si aggiungeranno sospetti su presunte forniture da parte della Siria, di Hezbollah, dal Venezuela, Cuba e Nicaragua. Poi verrà il turno della Cina ed allora il contraccolpo sarà grosso.

La macchina della propaganda made in USA e Ucraina lavora H 24 senza sosta e non conosce limiti.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago