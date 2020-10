L’intelligence cinese ora è la più potente del mondo

da Redazione

Secondo il Permanent Select Committee on Intelligence della Camera degli Stati Uniti, i servizi segreti cinesi sono ora più efficaci di quelli degli Stati Uniti strategicamente, politicamente e militarmente (tranne che in Medio Oriente).

Infatti, per 30 anni, gli Stati Uniti hanno prima creduto che la scomparsa dell’URSS li avrebbe lasciati senza un concorrente, poi hanno ricostituito i loro servizi di intelligence indirizzandoli verso la distruzione delle strutture statali in Medio Oriente (strategia di Rumsfeld / Cebrowski), lasciando che la Cina prendesse l’iniziativa in tutte le altre aree.

Dopo due anni di indagini, la Commissione è rimasta chiaramente sbalordita dal declassamento degli Stati Uniti.

Forze di sicurezza cinesi

Raccomanda la Commissione di acquisire i mezzi di consultazione bipartisan necessari per riformare l’architettura dei servizi di sicurezza creati nel 1947 e riorientare l’intelligence statunitense. Occorre uno sforzo immediato per coinvolgere esperti cinesi e per capire meglio dove sta andando Pechino.

fonte: https://www.voltairenet.org/article211006.html