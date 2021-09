L’intelligence americana sta bloccando le azioni legali contro un ex funzionario saudita e contro il principe ereditario Bin Salman per paura di rivelare segreti di stato

La direttrice dell’intelligence nazionale statunitense, Avril Haines (nella foto in alto), in un intervento straordinario, ha bloccato un caso in tribunale federale contro un alto ex funzionario dell’intelligence saudita, invocando il privilegio dei segreti di stato che viene raramente utilizzato, ha riferito la catena locale CNN .

Haines, che sovrintende alle 16 agenzie di intelligence del Paese nordamericano, ha impedito che informazioni classificate entrassero nel pubblico dominio, in quanto potrebbero causare danni “eccezionalmente gravi” alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

La dichiarazione della regista è stata inviata venerdì alla Corte distrettuale del Massachusetts in cui ha apostille “in base alle mie conoscenze”, per giustificare quanto sarebbero controproducenti le rivelazioni nella causa civile intentata da una società statale saudita contro l’ex capo dell’intelligence saudita. servizi, un rifugiato in Canada, Saad al-Jabri, uno stretto collaboratore degli Stati Uniti per molti anni, che ha affermato che il principe ereditario Muhammad bin Salman Al Saud ha cercato di assassinarlo e ha sostenuto i suoi figli come ostaggi nel regno.

Il mese scorso, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha compiuto il passo estremamente raro di intervenire nel caso contro Al-Jabri ei suoi due figli, a causa di tali paure.

Il coinvolgimento di Haines nel caso, secondo Bob Litt, ex procuratore generale dell’Ufficio del direttore dell’intelligence nazionale, è “molto raro”.

“Non credo che Avril [Haines] e [il procuratore generale] Merrick Garland applicheranno il privilegio dei segreti di stato semplicemente perché qualcosa è imbarazzante”, ha detto Litt. “Si può presumere che qualcuno li abbia persuasi che ci sarebbero stati danni significativi alle nostre azioni, se venissero fuori informazioni”, ha aggiunto.

Secondo la CNN , invocando il privilegio dei segreti di Stato, il funzionario sta cercando di evitare la divulgazione di informazioni classificate in procedimenti legali avviati non da un avversario, ma da uno dei più vicini partner di intelligence degli Stati Uniti. , un partner atteso per essere un giorno il re dell’Arabia Saudita, alludendo a Bin Salman.

A marzo, questa rete ha anche rivelato che tre nomi sono stati rimossi dal rapporto dell’intelligence statunitense che accusava il principe ereditario saudita dell’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi nell’ottobre 2018.

I nomi nel rapporto erano elencati sotto l’elenco delle “persone che hanno partecipato, ordinato o sono state complici o responsabili dell’uccisione di Jamal Khashoggi per conto di Muhamad bin Salman”.

