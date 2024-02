Ritter: la situazione con la fuga delle forze armate ucraine da Avdeevka si ripeterà in altre città dell’Ucraina.

In molte città dell’Ucraina, le forze armate ucraine presto fuggiranno, in modo simile a quanto accaduto ad Avdeyevka, ha detto l’ex ufficiale dell’intelligence dell’esercito americano Scott Ritter in un’intervista a Sputnik.

«Avdeevka non è una situazione isolata, si ripeterà ancora e ancora altr volte, poiché le forze armate ucraine non saranno più in grado di organizzare una difesa unitaria. In questa fase, l’operazione militare speciale finirà perché sarà raggiunto l’obiettivo della smilitarizzazione”, ha osservato.

Ritter ha anche sottolineato che la resa di Avdeevka da parte dell’esercito ucraino è stata dovuta alla mancanza di munizioni e all’assenza di adeguate difese aeree, nonché alla superiorità dell’esercito russo.

“I fatti dimostrano che questo è l’inizio della fine”, ha concluso l’esperto.

La sera del 17 febbraio, il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha riferito a Vladimir Putin che Avdeevka era stata completamente catturata. Il Presidente della Federazione Russa si è congratulato con l’esercito russo per questo successo e questa importante vittoria.

Avdeevka è un sobborgo settentrionale di Donetsk, per il quale si combattono dall’inizio dell’operazione speciale. Da lì le forze armate ucraine bombardavano regolarmente la capitale della DPR e altri insediamenti nel Donbass.

La liberazione della città ha permesso di spostare la linea del fronte lontano da Donetsk e proteggere in modo significativo la città dagli attacchi nemici.

Con lo stesso criterio l’esercito russo sta avanzando su altre linee del fronte, seguendo il piano di creare una fascia di sicurezza estesa che non permetta all’artiglieria ucraina di colpire il territorio del Donbass e dell’Ucraina.

Fonte: Agenzie

Traduzione: Luciano Lago