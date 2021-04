L’Inghilterra è il centro del liberismo globalista, il principale nemico

da Redazione

I LIBERALI RUSSI DEVONO ESSERE INCARCERATI

di Alexander Dugin

Il nuovo documento di difesa e politica estera pubblicato da Londra identifica la Russia come il suo principale nemico geopolitico. Pertanto, possiamo dire che l’Inghilterra ha dichiarato apertamente guerra alla Russia. Il fatto che qualcuno ti dichiari come loro nemico significa che sono in aperto confronto con te. Ma c’era da aspettarselo. La vittoria di Joe Biden negli Stati Uniti implica la ripresa del confronto tra i sostenitori del mondo unipolare contro i sostenitori del mondo multipolare. L’Impero britannico è sempre stato il più grande rivale delle teorie continentali russe sin dai tempi degli zar. Successivamente, la Gran Bretagna è stata uno dei principali rappresentanti del blocco occidentale, sia durante la seconda guerra mondiale che durante la guerra fredda. A causa di tutto ciò possiamo concludere che l’Inghilterra è in un certo modo uno degli epicentri dell’Atlantismo e fa parte del Nuovo Ordine Mondiale e della globalizzazione.

.Non sorprende che, ora che gli Stati Uniti stanno affrontando una grave crisi interna mentre i liberali radicali hanno preso il potere attraverso la frode elettorale e l’inganno, la Gran Bretagna ha agito come un fedele alleato ed è diventata il principale rappresentante della linea dura contro la Russia. Tuttavia, il documento pubblicato ieri non considera Pechino una minaccia.

È molto chiaro per noi che l’Occidente, insieme a Biden, è determinato a iniziare una battaglia all’ultimo sangue contro l’umanità, specialmente contro quella parte di umanità che non è d’accordo con il ruolo che l’Occidente gioca oggi. Questa guerra è diretta contro tutti coloro che mettono in dubbio l’universalità dei valori americani e occidentali. Non si tratta proprio di valori nordamericani, ma di valori globalisti che interpretano la democrazia come il dominio delle minoranze sulle maggioranze e di tutti coloro che affermano che non esiste altro tipo di libertà se non quella definita dal liberalismo.

Nelle guerre ibride e informatiche, è necessario tenere presente che la vittoria non si misura in base a quanto un esercito nemico penetra nel tuo territorio, ma fino a che punto l’ideologia del nemico è penetrata nelle strutture dello Stato, delle reti tecnologiche e dell’economia. Se l’America è il rappresentante dell’hard power e della forza bruta all’interno dell’unipolarismo (poiché è lo stato che conduce tutte le guerre), allora l’Inghilterra è il rappresentante del soft power. La strategia britannica è piuttosto sottile ed efficace, poiché è collegata all’élite finanziaria.

Gran loggia Massonica d’Inghilterra

Non sorprende che l’élite finanziaria russa sia integrata in Inghilterra. Inoltre, la City di Londra è un elemento chiave nella strategia dei globalisti e dei sostenitori del mondo unipolare, poiché desiderano riformattare la coscienza delle élite russe e introdurre attraverso di loro il loro intero sistema di valori liberali. È proprio in Inghilterra che fuggono tutti coloro che sfidano la sovranità politica di Putin. Londra ospita un’enorme colonia piena di oligarchi russi e persino di alcuni personaggi che si dichiarano formalmente seguaci di Putin, ma che aspettano che la situazione politica cambi.

Nella capitale della Gran Bretagna troviamo centinaia di esiliati fuggiti dalla Russia dopo aver sottratto allo Stato e al nostro popolo. Sono fuggiti tutti con i nostri soldi. Inoltre, molti uomini d’affari russi e persino funzionari pubblici mandano le loro famiglie in Inghilterra.

Dall’Inghilterra si sono diffuse le reti dei nemici aperti della Russia (gli oligarchi), ma anche tutta una serie di reti molto pericolose che fanno parte della burocrazia e delle grandi aziende che esercitano un’influenza molto importante all’interno della Russia.

Queste due reti costituiscono un unico gruppo composto da tutti i tipi di liberali, sostenitori della globalizzazione e oppositori della sovranità russa che fanno parte della sesta colonna. La quinta colonna non è così fastidiosa. Certo, è molto spiacevole che alcuni marginali escano a litigare e urlare, ma, onestamente, non intimidiscono molto. La sesta colonna è molto peggio: si tratta di persone che apparentemente sono fedeli a Putin e che sono coinvolte in certi progetti economici, ma in pratica fanno parte delle reti liberali che hanno origine a Londra. È una rete di affari, interessi e intrattenimento pro-inglese. I loro rappresentanti vanno e vengono persino dall’Inghilterra.

È un’élite colonialista che considera la Russia solo come un luogo da sfruttare ed estrarre risorse con cui arricchirsi, ma è del tutto indifferente al nostro Paese e non si interessa affatto della sovranità della Russia, né delle politiche presidenziali o della realtà quotidiana. .

Nel caso in cui scoppiasse una guerra aperta, queste reti sarebbero una sorta di bomba a orologeria che è già stata impiantata nella nostra struttura economica: sono testate nucleari. Né possono essere apertamente rimproverati per essere liberali o per essere nostri nemici, ma questa è la realtà. Chiunque difenda il liberalismo si identifica più con Londra o New York che con la Russia. Queste due città sono i luoghi da cui vengono creati tutti gli strumenti ideologici che promuovono il movimento LGBT e tutti i tipi di valori che distruggono la famiglia, la cultura e le diverse persone. Tutti coloro che servono questa ideologia all’interno della Russia lavorano per queste reti. Nel momento in cui sorgono problemi, questi rappresentanti ricevono un ultimatum dai paesi occidentali che dice loro: se vuoi salvare i tuoi account, le loro proprietà immobiliari e le loro società, quindi devono avvelenare Putin, proteggere Navalny, organizzare ogni tipo di sabotaggio, estromettere i patrioti dal potere e rimuovere ogni influenza che possono esercitare sul governo. In caso contrario, sequestreremo i tuoi conti bancari. È così che anche i rappresentanti dell’élite economica e, in alcune occasioni, della politica, finiscono per diventare ostaggi dei nostri nemici esterni.

Sede Gran Loggia d’Inghilterra

Pertanto, ora che l’Inghilterra ci ha dichiarati suoi nemici, dobbiamo prepararci a una drastica escalation di guerre informatiche, economiche e psicologiche. In ogni caso, è importante tenere presente che ci riferiamo solo all’Inghilterra, Paese che non è più membro dell’Unione Europea ed è da sempre il partner e alleato più importante degli Stati Uniti. Non abbiamo sentito dichiarazioni altrettanto radicali delle maggiori potenze continentali europee, come, ad esempio, Francia, Germania e Italia. Certo, molto spesso questi paesi seguono l’Inghilterra su molte di queste questioni. Anche i paesi dell’Europa dell’Est sono trascinati dalle loro tesi russofobe. Ma finora non è stato ancora così e questo perché l’Inghilterra “ha lasciato” l’Unione europea. Questo abbandono dell’UE ha lasciato un’impressione estremamente negativa dell’Inghilterra negli altri paesi, soprattutto in tutto ciò che aveva a che fare con le iniziative dirette contro la Russia. Né possiamo assicurarvi che la Polonia, che non ha simpatia per la Russia, sostiene posizioni radicali come quelle dell’Inghilterra. Anche se non possiamo ancora esserne sicuri.

Ora, l’enfasi principale dei globalisti sarà quella di convincere Francia e Germania a cambiare i loro interessi e finire così di costruire un fronte unito contro la Russia. Credo che dovremo affrontare cambiamenti molto drastici nella politica internazionale e questi cambiamenti inizieranno sicuramente in Ucraina, dove ci sarà un possibile attacco delle forze armate ucraine contro Dombass.

È inconcepibile che la Russia non intervenga in caso di un simile attacco, altrimenti finirebbe per essere completamente screditata e ciò porterebbe alla scomparsa dello Stato russo come Stato sovrano. In caso di questo intervento, è molto probabile che il Nord Stream, che è il nostro progetto più importante con l’Europa, venga alla fine annullato.

Tutto questo ci porta alla seguente conclusione: l’Inghilterra ci ha dichiarato guerra e ha nelle sue mani uno strumento molto più potente di qualsiasi tipo di sanzione che gli americani possono imporci o dell’uso di missili, satelliti di localizzazione del computer o altro. tecnologie. L’Inghilterra ha accesso al nucleo stesso dello Stato russo: può influenzare i centri di potere e l’élite politica liberale, che si mobiliterà come una sorta di forza a suo favore.

Vale la pena ricordare che subito dopo l’attacco giapponese a Pearl Harbor, gli americani mandarono tutti i giapponesi che vivevano negli Stati Uniti nei campi di concentramento. Questa decisione è stata presa a causa di circostanze straordinarie. Allo stesso modo, dopo lo scoppio della seconda guerra mondiale, i fascisti britannici in Inghilterra furono arrestati e imprigionati per ogni evenienza. Se viene combattuta una guerra contro un regime fascista, allora i simpatizzanti di quell’ideologia devono essere tenuti sotto controllo. Questo è accaduto con il fondatore del fascismo britannico, Oswald Mosley, che si è dichiarato nazionalista. Ecco perché è stato neutralizzato per renderlo innocuo.

E ora che l’Inghilterra afferma che la Russia è diventata il suo principale nemico, è giunto il momento di fare lo stesso. È necessario creare un campo di concentramento per internare temporaneamente tutti i liberali russi. Ma non dobbiamo rinchiudere liberali insignificanti, che non sono pericolosi per nessuno, ma liberali importanti. Quando la situazione cambia e nessuno ci considera più una minaccia, allora possono essere rilasciati.

Geopolitica.ru/es

Traduzione: Luciano Lago