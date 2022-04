L’inflazione continua a salire in Occidente mentre Biden incolpa incessantemente la Russia





di Paul Antonopoulos (*)

Il livello di inflazione più grave dagli anni ’80 sta colpendo il cittadino medio statunitense ed europeo più che mai. Il prezzo della benzina e il prezzo dell’elettricità, causati dalle sanzioni anti-Russia, sono in costante aumento e, curiosamente, anche l’amato fast food americano sta diventando più costoso.

Secondo il Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti, l’indice dei prezzi al consumo (CPI) è aumentato dell’8,5% nell’anno fino alla fine di marzo. A febbraio l’indice era del 7,9%. I prezzi della benzina hanno battuto i record, aumentando di oltre $ 4 al gallone. Non sono da meno le bollette elettriche e l’affitto che rappresentano circa un terzo della spesa totale. Le spese di spedizione sono aumentate e il prezzo del fast food, ossessivamente amato dagli americani, ha segnato l’aumento più alto degli ultimi 41 anni. Secondo il Big Mac Index , il prezzo del famoso hamburger McDonald’s è aumentato del 7% lo scorso anno. Negli ultimi 10 anni, il prezzo del Big Mac è balzato del 40%.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha incolpato il suo omologo russo Vladimir Putin per l’aumento dell’inflazione in America, affermando il 14 aprile che l’aumento del 70% dei prezzi del mese scorso è stato il risultato di “l’aumento dei prezzi di Putin”.

“L’invasione dell’Ucraina da parte di Putin ha fatto salire i prezzi del gas e dei generi alimentari in tutto il mondo”, ha detto Biden, aggiungendo: “Quello che la gente non sa è che il 70% dell’aumento dell’inflazione è stato la conseguenza dell’aumento dei prezzi di Putin a causa del impatto sui prezzi del petrolio. Settanta per cento”.

Tuttavia, questo è falso poiché i prezzi delle materie prime negli Stati Uniti hanno iniziato a salire l’anno scorso. Biden sta tentando di fermare l’ondata di disapprovazione che sta ricevendo per aver permesso al cittadino americano medio di soffrire economicamente incolpando Mosca, invece di ammettere i propri errori.

Al culmine della pandemia di COVID-19, quando l’economia statunitense stava lottando per rimanere a galla mentre i politici chiudevano l’economia, la Federal Reserve ha iniziato a stampare in modo aggressivo trilioni di dollari, portando il bilancio della Fed a quasi $ 9 trilioni nel 2021.

“Hai inondato il sistema di denaro”, ha detto il giornalista di 60 Minutes Scott Pelley in un’intervista del 2021 con il presidente della Federal Reserve Jerome Powell .

“Sì, l’abbiamo fatto”, ha risposto Powell. “Questo è un altro modo di pensarci. Noi lo abbiamo fatto”.

Sebbene la Federal Reserve abbia pompato più denaro in modo aggressivo, ha anche deciso di mantenere i tassi di interesse vicino allo zero. Pompare dollari in enormi volumi porta profitti solo alle banche e agli investitori nel mercato azionario. Ma di conseguenza, tutte le materie prime sono aumentate notevolmente: dai cereali e dal petrolio ai servizi di trasporto.

La Fed ha insistito sul fatto che l’inflazione è solo un fenomeno a breve termine, ma la loro lentezza ha colpito duramente le tasche del cittadino medio americano. In questo modo l’inflazione era già il risultato della cattiva politica economica americana, ma è stata solo esacerbata dalle sanzioni anti-russe.

Aumento della miseria causa sanzioni alla Russia

Si ricorda che l’8 marzo Biden ha annunciato ufficialmente il divieto di importazione di energia dalla Russia nonostante gli avvertimenti che la decisione avrebbe avuto un impatto sui consumatori. Non sorprende che il prezzo del petrolio sia salito immediatamente a $ 130 al barile. Il forte calo del consumo di petrolio e gas ha portato all’aumento dei prezzi del carburante e all’aumento dell’inflazione. Tuttavia, Biden ovviamente non vuole menzionarlo poiché preferirebbe incolpare Putin per i propri errori.

Allo stesso tempo, Washington sta esercitando pressioni sull’UE affinché rinunci alle importazioni di energia dalla Russia. Sfortunatamente per Biden, però, come ha evidenziato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen , alcuni paesi europei sono completamente dipendenti dal petrolio e dal gas russi.

Nel frattempo, anche i prezzi in Europa stanno salendo alle stelle.

A marzo l’inflazione in 19 paesi dell’UE ha raggiunto il 7,5%. Tuttavia, l’inflazione è stata particolarmente grave per alcuni altri, raggiungendo la doppia cifra in quattro Stati membri, con la Lituania in testa con il 15,6%.

Il tasso di inflazione in Germania ha raggiunto il 7,3%, il livello più alto degli ultimi 40 anni. Secondo Karl von Rohr , vice governatore della Deutsche Bank, l’inflazione per l’anno in Germania sarà del 7-8%. Gli esperti della Deutsche Bank hanno anche previsto che l’inflazione supererebbe il 10% in caso di embargo completo sull’energia russa.

A marzo, i prezzi dell’energia in Europa hanno registrato l’aumento maggiore. Al secondo posto c’erano cibo, alcol e tabacco. Al terzo posto ci sono i servizi. Sfortunatamente per l’Europa, i prezzi continueranno a salire, soprattutto perché la guerra in Ucraina e le sanzioni anti-Russia hanno creato interruzioni della catena di approvvigionamento e della logistica, nonché carenza di materie prime.

Anche il Regno Unito non è protetto e anche l’inflazione è salita a livelli record. Il tasso di inflazione annuale è salito al 7,0% a marzo, il livello più alto da marzo 1992. Le bollette dell’elettricità e del gas sono aumentate del 54%, da £ 1.227 a £ 1.971, e si prevede che i prezzi dell’energia aumenteranno nuovamente in ottobre.

Questo micidiale mix di cattiva politica economica e sanzione della Russia senza una strategia di uscita significa che il cittadino medio occidentale è il più colpito.

Proprio come le sanzioni non hanno mai visto la caduta di Castro a Cuba, di Assad in Siria o Kim Jong-Un in Corea del Nord, non porteranno alla capitolazione di Putin o dello Stato russo, il che significa che le sanzioni sono un esercizio inutile che si concentra solo ulteriormente ricchezza in meno mani in Occidente e fuori dal cittadino medio.

*Paul Antonopoulos è un analista geopolitico indipendente

Fonte: Global Research

Traduzione: Luciano Lago