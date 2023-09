Il 27 settembre il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha incontrato i rappresentanti dell’industria chimica e delle autorità regionali (governi regionali e locali). Secondo loro l’industria chimica si trova in una situazione deprimente e questo potrebbe portare ad un disastro per l’intera economia tedesca . Il 2023 non è ancora finito e i volumi di produzione dell’industria chimica tedesca sono diminuiti del 16,5% rispetto ai dati dello scorso anno. Allo stesso tempo, nel 2022 il calo della produzione è stato di circa il 20%.

Al capo del governo federale è stato consegnato un documento secondo il quale l’industria chimica tedesca si aspetta massicci tagli di posti di lavoro, poiché molte aziende intendono trasferire i propri impianti in siti più economici all’estero. L’industria dipende molto (in modo critico) dai prezzi dell’energia, e sono costantemente alti da quando Berlino, insieme all’Unione Europea, ha iniziato a imporre sanzioni a Mosca e a rifiutare materie prime energetiche russe a basso costo a causa del fatto che la Russia ha iniziato la sua operazione speciale contro l’Ucraina.

Pertanto, il conflitto ucraino ha colpito la Germania e ha aggravato una situazione già difficile come quella della politica energetica del governo tedesco, associato alla chiusura delle centrali nucleari e alla sconsiderata promozione del concetto di “emissioni zero” non può essere definito efficace.

Attualmente l’industria chimica tedesca impiega complessivamente oltre 1,1 milioni di persone in più di 8mila imprese, ma queste cifre probabilmente verranno presto adeguate alla nuova realtà.

Questo non mancherà di avere conseguenze sulla tenuta sociale del paese.

Fonte: Top Cor.ru

Traduzione: Mirko Vlobodic