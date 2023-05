di Enrico Toselli

La Russia è diventata il secondo maggior fornitore di beni dell’India, dopo la Cina. Nel primo trimestre di quest’anno, le esportazioni da Mosca a Nuova Delhi hanno superato i 15,5 miliardi di dollari, quasi cinque volte di più rispetto al primo trimestre dello scorso anno. Segno evidente del non allineamento del resto del mondo alle sanzioni imposte da Washington e adottate dai maggiordomi europei.

Al contrario, di fronte alle proteste di Borrell – rappresentante della politica estera europea e una sorta di genio che considerava Giggino Di Maio il miglior candidato a gestire i rapporti tra Europa e Paesi del Golfo – per gli eccessivi acquisti di petrolio russo da parte dell’India, il Il ministro degli Esteri di Nuova Delhi ha ribattuto invitando Borrell a studiare le regole europee prima di diffondere sciocchezze.

Perché gli idioti eurocratici hanno creato le condizioni, grazie alle sanzioni, per comprare petrolio russo ma pagandolo di più. “ Il petrolio russo, ha ricordato il ministro indiano , è in gran parte lavorato in paesi terzi e, quindi, non è più considerato russo. Uno scherzo, insomma. Lo sanno tutti tranne Borrell. In pratica, la Russia continua a vendere petrolio che viene lavorato oltre confine e che acquista la “nazionalità” del Paese di lavorazione che lo rivende, a prezzi più alti, in Occidente. »

India e Cina stanno acquistando petrolio a prezzi ridotti per rendere le loro economie più competitive.

Ma i russi hanno usato anche un altro stratagemma. Trasferirono uomini e compagnie nei paesi ex sovietici dell’Asia centrale. Con la possibilità di produrre e commerciare tranquillamente con tutti i paesi del mondo. E poi “riesportare” ciò di cui hanno bisogno in Russia.

Così crescono, tra l’altro, le economie dei Paesi vicini, rafforzando il fronte dei “non allineati”, anche se questo fronte si avvicina sempre di più a Pechino.

Quanto all’India, sollecitata da tutti nella speranza di assegnarle una funzione anticinese, continua a pensare soprattutto ai propri affari, approfittando della corte serrata che le fanno i russi e gli atlantisti, anche gli stessi cinesi. Loro stessi, i britannici, insistono.. E l’India ha accettato le attenzioni.

Nuova Delhi ha richiesto a Londra di restituire tutto ciò che gli inglesi avevano rubato durante il periodo coloniale. Perché è curioso che i difensori atlantisti dei diritti e della legalità dimentichino tutti i valori e i buoni principi quando si tratta di rispettarli.

L’India attende risposta dai colonialisti britannici.

fonte: Electro Magazine tramite Euro-Synergies

Traduzione: Luciano Lago