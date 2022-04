L’India conferma la sua partnership con la Russia senza fare caso alle minacce di Washington





di Sumit Ganguly (*)

Perché Modi non lascerà la parte di Putin

L’India è più che disposta ad assorbire le critiche occidentali per mantenere robuste importazioni russe di armi ed energia.

Mentre le democrazie occidentali si schieravano per condannare le azioni della Russia in Ucraina, un paese è stato meno esplicito nelle sue critiche e questo è stato la più grande democrazia di tutte: l’India .

Durante la crisi in corso, il governo indiano ha accuratamente evitato di assumere una posizione inequivocabile. Si è astenuto da ogni risoluzione delle Nazioni Unite che si occupasse della questione e ha rifiutato di unirsi alla comunità internazionale nelle misure economiche contro Mosca, provocando un avvertimento da parte degli Stati Uniti sulle potenziali conseguenze per la elusione delle sanzioni.

Persino le dichiarazioni dell’India che condannavano la denunciata uccisione di massa di civili ucraini si sono fermate prima di attribuire la colpa a qualsiasi parte, invece di chiedere un’indagine imparziale.

Come studioso di politica estera e di sicurezza indiana , so che comprendere la posizione dell’India sulla guerra in Ucraina è complesso. In gran parte, la decisione dell’India di evitare di assumere una posizione netta deriva da una dipendenza dalla Russia su una serie di questioni: diplomatiche, militari ed energetiche.

Mosca come partner strategico

Questa posizione non è del tutto nuova. Su una serie di gravi questioni globali, l’India ha evitato da tempo di adottare una posizione ferma basata sul suo status di stato non allineato , uno dei numerosi paesi che non è formalmente alleato di alcun blocco di potere .

Da un punto di vista strategico oggi, i decisori a Nuova Delhi ritengono di non potersi permettere di alienarsi la Russia perché contano su Mosca per porre il veto a qualsiasi risoluzione avversa del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla difficile questione della regione contesa del Kashmir .

Dalla spartizione del subcontinente nel 1947, India e Pakistan hanno combattuto tre guerre per il Kashmir e la regione continua ad essere fonte di tensione.

Rifacendosi ai giorni dell’Unione Sovietica, l’India ha fatto affidamento sul veto russo alle Nazioni Unite per proteggersi da qualsiasi dichiarazione negativa sul Kashmir. Ad esempio, durante la crisi del Pakistan orientale del 1971 – che portò alla creazione del Bangladesh – i sovietici garantirono l’India dalla censura all’ONU, ponendo il veto a una risoluzione che chiedeva il ritiro delle truppe dalla regione contesa.

In tutto, i sovietici e la Russia hanno usato il loro potere di veto sei volte per proteggere l’India . L’India non ha dovuto fare affidamento sulla Russia per un veto dalla fine della Guerra Fredda. Ma con la tensione sul Kashmir ancora alta in mezzo a sporadici combattimenti, Nuova Delhi vorrà assicurarsi che Mosca sia dalla sua parte se dovesse presentarsi di nuovo davanti al Consiglio di sicurezza.

In gran parte, le strette relazioni dell’India con la Russia derivano dalle alleanze della Guerra Fredda. L’India si era spostata nell’orbita sovietica principalmente per contrastare l’alleanza strategica dell’America con il Pakistan , l’avversario subcontinentale dell’India.

L’ India spera anche nel sostegno russo – o almeno nella neutralità – nella sua lunga disputa sul confine con la Repubblica popolare cinese. India e Cina condividono un confine di oltre 2.000 miglia (circa 3.500 chilometri), la cui posizione è stata contestata per 80 anni, anche durante una guerra nel 1962 che non è riuscita a risolvere la questione.

Soprattutto, l’India non vuole che la Russia si schieri con la Cina in caso di ulteriori scontri in Himalaya, soprattutto da quando la disputa sul confine è tornata alla ribalta dal 2020, con significative scaramucce tra l’esercito indiano e l’Esercito popolare di liberazione cinese.

India acquista sistemi d’arma russi

La Russia come fornitore di armi

L’India è anche fortemente dipendente dalla Russia per una gamma di armi. In effetti, dal 60% al 70% dell’arsenale convenzionale indiano è di origine sovietica o russa .

Negli ultimi dieci anni, New Delhi ha cercato di diversificare in modo significativo le sue acquisizioni di armi . A tal fine, ha acquistato più di 20 miliardi di dollari di equipaggiamento militare dagli Stati Uniti negli ultimi dieci anni circa. Tuttavia, non è ancora in grado di abbandonare la Russia per quanto riguarda la vendita di armi.

Per complicare le cose, Russia e India hanno sviluppato stretti legami di produzione militare. Per quasi due decenni, i due paesi hanno coprodotto il missile BrahMos altamente versatile , che può essere lanciato da navi, aerei o terra.

L’ India ha recentemente ricevuto il suo primo ordine di esportazione per il missile , dalle Filippine. Questo legame di difesa con la Russia potrebbe essere interrotto solo con notevoli costi finanziari e strategici per l’India.

Inoltre, la Russia, a differenza di qualsiasi paese occidentale compresi gli Stati Uniti, è stata disposta a condividere alcune forme di tecnologia delle armi con l’India. Ad esempio, la Russia ha noleggiato all’India un sottomarino nucleare di classe Akula . Nessun altro paese è stato disposto a offrire all’India armi equivalenti, in parte per la preoccupazione che la tecnologia sarà condivisa con la Russia.

In ogni caso, la Russia è in grado di fornire all’India armi ad alta tecnologia a prezzi notevolmente inferiori a qualsiasi fornitore occidentale. Non sorprende che, nonostante la significativa opposizione americana, l’India abbia scelto di acquisire il sistema russo di difesa missilistica S-400.

Dipendenza dall’energia

Non è solo l’industria della difesa indiana a dipendere da Mosca. Anche il settore energetico indiano è indissolubilmente legato alla Russia.

Da quando l’amministrazione di George W. Bush ha posto fine allo status dell’India di paria nucleare – una designazione che aveva detenuto per testare armi nucleari al di fuori dell’ambito del Trattato di non proliferazione nucleare – l’India ha sviluppato un programma nucleare civile.

Sebbene il settore rimanga relativamente piccolo in termini di produzione totale di energia, è in crescita e la Russia è emersa come un partner chiave. Dopo che l’accordo nucleare civile USA-India del 2008 ha consentito all’India di partecipare al normale commercio nucleare civile, la Russia ha rapidamente firmato un accordo per costruire sei reattori nucleari nel paese .

Né gli Stati Uniti né nessun altro paese occidentale si sono dimostrati disposti a investire nel settore dell’energia nucleare civile dell’India a causa di una legge sulla responsabilità nucleare piuttosto restrittiva, secondo la quale il produttore dell’impianto o uno qualsiasi dei suoi componenti sarebbe responsabile in caso di incidente .

Ma dal momento che il governo russo ha detto che si assumerà la responsabilità necessaria in caso di incidente nucleare, Mosca ha potuto entrare nel settore dell’energia nucleare in India. I governi occidentali, tuttavia, non sono disposti a fornire tali garanzie alle loro società commerciali.

Oltre al nucleare, l’India ha anche investito in giacimenti di petrolio e gas russi. La Commissione statale indiana per il petrolio e il gas naturale, ad esempio, è stata a lungo coinvolta nell’estrazione di combustibili fossili al largo dell’isola di Sakhalin, un’isola russa nell’Oceano Pacifico.

E dato che l’India importa quasi l’85% del suo fabbisogno di greggio dall’estero – anche se solo una piccola parte dalla Russia – difficilmente è in grado di chiudere il rubinetto russo .

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha recentemente osservato che “la relazione dell’India con la Russia si è sviluppata nel corso di decenni in un momento in cui gli Stati Uniti non erano in grado di essere un partner dell’India” e ha suggerito che Washington era pronta ora a diventarlo.

Tuttavia, date le considerazioni diplomatiche, militari ed energetiche, è difficile vedere l’India deviare dal suo atto di equilibrio sulla Russia in tempi brevi.

*Sumit Ganguly è illustre professore di scienze politiche e cattedra di Tagore in culture e civiltà indiane, Università dell’Indiana

Fonte: The Conversation

Traduzione: Luciano Lago