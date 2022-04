L’India acquista tutte le principali varietà di petrolio russo mentre i flussi persistono





L’India sta raddoppiando gli acquisti di petrolio greggio russo nonostante gli avvertimenti degli Stati Uniti, ottenendo tutti i voti più importanti dal produttore OPEC mentre la sua guerra in Ucraina si avvicina al terzo mese.

Le raffinerie di petrolio statali indiane stanno ora esaminando accordi negoziati privatamente invece di acquistare tramite appalti pubblici per ottenere prezzi migliori, secondo i funzionari e i commercianti di raffineria indiani. La grande nazione dell’Asia meridionale ha acquistato di tutto, dalla principale compagnia degli Urali che spedisce dai porti dell’ovest, a un raro carico di ESPO dall’Estremo Oriente, tipicamente il favorito dalla Cina.

L’ India ha una relazione di lunga data con la Russia che include l’ acquisto di armi e l’acquisto di petrolio si aggiunge alle casse del Cremlino mentre affronta le sanzioni finanziarie dell’occidente. Il presidente Joe Biden la scorsa settimana ha detto al primo ministro Narendra Modi che gli Stati Uniti erano pronti ad aiutare l’India a diversificare le sue importazioni di energia, ma l’autosanzione del greggio russo da parte di alcuni lo sta rendendo economico e allettante.

L’incontro tra i due leader ha fatto seguito a commenti più incisivi del principale consigliere economico di Biden all’inizio di questo mese, il quale ha affermato che gli Stati Uniti avevano messo in guardia l’India dall’allinearsi con la Russia. La guerra ha alimentato l’inflazione e portato i futures del petrolio di riferimento al di sopra di $ 100 al barile.

Il greggio degli Urali russi a buon mercato sta trovando acquirenti disponibili in India.

La backdoor indiana per il petrolio russo indebolisce le richieste di divieto europeo.

La Cina sta prendendo tranquillamente greggio russo a buon mercato mentre l’India ne acquista di più approfittando delle migliori condizioni.

Un greggio russo chiave si esaurisce mentre l’Asia fa esplodere la richiesta di barili di greggio russo. L’Europa intanto guarda e cerca nuovi flussi sostitutivi ma non riesce a trovarli (N.d.R.).

Petroliera russa verso l’India

L’ India ha acquistato milioni di barili di greggio degli Urali sul mercato spot dalla fine di febbraio, secondo i dati compilati da Bloomberg, insieme a un carico ESPO attualmente diretto a Sikka, nell’ovest del paese. È raro che le raffinerie della nazione prendano il greggio dell’Estremo Oriente perché viene trasportato su navi più piccole e i viaggi sono relativamente lunghi, il che lo rende meno economico.

Anche un altro importante greggio proveniente dall’Estremo Oriente russo, il Sokol, è stato acquistato da raffinatori statali. Finora questo mese le raffinerie di petrolio indiane non hanno acquistato qualità russe tramite appalti pubblici ed è probabile che gli accordi negoziati privatamente siano interessanti dopo che gli acquirenti si sono persi i forti sconti per carichi simili offerti in Europa.

Il petrolio russo potrebbe diventare ancora più economico per gli acquirenti volenterosi che non intendono rispettare le sanzioni USA.

Nota: A Washington sono molto preoccupati per il fatto che i grandi paesi emergenti non fanno neppure caso alle minacce ed alle pressioni USA e procedono ad incrementare gli acquisti di greggio russo, dall’India all’Indonesia, alla Cina ed altri paesi. La domanda sul mercato del greggio russo è in crescita e con questa si affievolisce la speranza degli USA e della UE di vedere isolare la Russia sul mercato internazionale. Una chiara dimostrazione che gli Stati Uniti non sono in grado di controllare il mercato del greggio e delle fonti energetiche.

Fonte: Bloomberg

Traduzione e nota: Luciano Lago