Lavrov si dichiara convinto che il prossimo incontro trilaterale sarà “utile” in quanto coinvolgerà potenze nucleari e paesi con “interessi di vasta portata”

ISTANBUL

Il prossimo incontro trilaterale tra il presidente russo Vladimir Putin, il presidente statunitense Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping sarà “utile in ogni circostanza”, ha dichiarato martedì il ministro degli Esteri russo.

“Credo che un incontro di questo tipo sia utile in qualsiasi circostanza, poiché coinvolge tre potenze nucleari – due delle quali figurano anche tra le maggiori economie mondiali – e nazioni con interessi di vasta portata in diverse regioni del globo”, ha dichiarato Sergey Lavrov ai giornalisti durante una conferenza stampa al termine del 21° Vertice dell’Asia orientale, tenutosi a Manila, capitale delle Filippine.

L’ordine del giorno per l’incontro trilaterale è già stato definito, ha osservato Lavrov, aggiungendo che la riunione di giovedì offrirà ai leader americano, cinese e russo l’opportunità di scambiarsi liberamente opinioni.

“Per quanto riguarda la possibilità di rendere questo tipo di format un appuntamento fisso, non voglio nemmeno speculare. Se ai tre leader piace e ne riconoscono il valore, non sarebbe poi così difficile riunirsi di nuovo”, ha detto Lavrov.

Riguardo alla situazione in Ucraina, ha affermato che la Russia è a conoscenza della presenza di personale militare straniero sul territorio ucraino, citando in particolare quello francese, e che Mosca ha espresso le proprie preoccupazioni ai paesi interessati.

“Attraverso i canali disponibili, abbiamo espresso le nostre preoccupazioni, avvertendo i paesi coinvolti che questo non costituisce più un semplice sostegno all’Ucraina, bensì una partecipazione diretta alla guerra, compresa l’assistenza nell’individuazione degli obiettivi, la fornitura di dati satellitari e molto altro ancora”, ha affermato Lavrov.

Ha inoltre espresso fiducia nella prosecuzione dei negoziati trilaterali sulla guerra tra Russia e Ucraina, definendo le dichiarazioni europee riguardanti un cessate il fuoco in Ucraina una “sfida aperta” al presidente statunitense Donald Trump.

Accordi nuovo assetto Medio Oriente Asia Occidentale

Lavrov ha affermato che la Russia ha avvertito l’Occidente “mille volte” che qualsiasi dispiegamento di un contingente militare europeo in Ucraina significherebbe l’ingresso diretto del continente nella guerra in corso.

Ha aggiunto che l’escalation delle tensioni intorno alla Corea del Nord – da lui attribuita a Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud – attraverso esercitazioni militari che coinvolgono componenti nucleari potrebbe innescare una “reazione a catena”, causando potenzialmente un “effetto domino”.

Trump è arrivato nelle Filippine martedì per colloqui con l’Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN) e il Dialogo quadrilaterale sulla sicurezza (Quad), un partenariato diplomatico che comprende Stati Uniti, Australia, India e Giappone.

Successivamente, si recherà in Cina per il vertice APEC, che si terrà nella città di Shenzhen, mentre il Cremlino ha annunciato che Putin sarà nel Paese dell’Asia orientale per una visita di due giorni, a partire da mercoledì, per partecipare agli eventi dell’APEC.

Fonte: https://www.aa.com.tr/en/americas/putin-trump-xi-meeting-useful-under-any-circumstances-top-russian-diplomat/4127937

Traduzione: Luciano Lago